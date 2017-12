Desant al ambasadorilor la Ministerul Justitiei. Toader: N-a existat niciun repros

Zece ambasadori ai unor state din Uniunea Europeana, Suedia si SUA se intalnesc miercuri la MInisterul Justitiei cu ministrul Tudorel Toader. Pe agenda discutiilor vor fi “recentele evolutii legislative, stadiul indeplinirii celor 12 recomandari din MCV, echilibrul si separatia puterilor in stat”. “Recentele evolutii legislative, stadiul indeplinirii celor 12 recomandari din MCV, echilibrul si separatia puterilor in stat, precum si structurarea statului de drept vor constitui principalele teme de discutie cu ambasadorii Belgiei, Canadei, Estoniei, Frantei, Germaniei, Marii Britanii, Olandei, Sloveniei, Statelor Unite ale Americii si Suediei”, a anuntat Toader marti seara pe pagina sa de Facebook. Proiectul PSD-ALDE de modificare a Legii 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor intra miercuri la dezbatere si vot in plenul Camerei Deputatilor, prima camera sesizata, cu un raport din partea comisiei speciale parlamentare conduse de deputatul PSD Florin Iordache ce contine aproximativ 300 de amendamente admise si 400 de amendamente respinse, multe apartinand chiar initiatorilor, adica PSD si ALDE. Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a afirmat miercuri, dupa intalnirea avuta cu mai multi ambasadori, ca o prima concluzie este ca nu se contesta libertatea de legiferare si necesitatea modificarii legilor Justitiei in acord cu exigentele constitutionale si a dat asigurari ca nu a existat niciun repros din partea diplomatilor pe acest subiect, relateaz Agerpres.

“Ca o prima concluzie, nimeni nu contesta libertatea de legiferare, nimeni nu contesta necesitatea modificarii legilor Justitiei in acord cu exigentele constitutionale, in acord cu standardele europene, nimeni nu contesta necesitatea adoptarii unor solutii echitabile in legile Justitiei”, a declarat Tudorel Toader, la finalul intalnirii de la Ministerul Justitiei cu mai multi ambasadori.

Intrebat daca in cadrul intalnirii au fost reprosuri din partea diplomatilor, Toader a raspuns: “Nu. Va asigur ca n-a existat niciun repros. A fost o discutie absolut constructiva, o discutie lamuritoare, o discutie care e normal si necesar sa aiba loc intre institutii”.