Deputatul PSD Florin Tripa, dupa audierile la DNA: Am calitatea de suspect pentru trafic de influenta

Deputatul de Arad Florin Tripa (PSD) a declarat, luni, la iesirea de la audieri din sediul DNA Timisoara, ca are calitatea de suspect de trafic de influenta in legatura cu angajarea unei persoane la Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Timisoara.

“Am stat la audieri circa 20 de minute. Procurorii DNA mi-au transmis ca am calitatea de suspect pentru trafic de influenta. Ei spun ca am intervenit pentru angajarea unei persoane la DRDP, dar nu am legatura cu acea persoana. O cunosc, dar nici nu stiu pe ce functie a fost pusa. Nu am incalcat legea niciodata, chiar am fost atent la asta, pentru ca nu vreau sa incalc legea”, a spus Tripa.

In legatura cu prezenta procurorilor DNA la ora 6:00 la domiciliul sau, el a precizat: “Nu eram acasa, eram in aeroport. M-a sunat sotia sa imi spuna, iar eu m-am prezentat imediat la DNA Timisoara. Precizez ca acasa la mine nu a avut loc nicio perchezitie”, a mentionat deputatul.

Surse din randul anchetatorilor au declarat ca persoana pentru care ar fi intervenit Tripa este Mircea Lucaciu, numit la conducerea Departamentului Venituri din cadrul DRDP Timisoara.

Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie au confirmat, luni, efectuarea a cinci perchezitii, in judetele Timis si Arad, la sediile unor institutii publice si la un partid politic, intr-un dosar ce vizeaza fapte de coruptie savarsite in perioada 2016 – 2019.

Potrivit unui comunicat al DNA, procurorii din cadrul DNA – Serviciul Teritorial Timisoara efectueaza cercetari intr-o cauza penala ce vizeaza suspiciuni privind savarsirea unor infractiuni de coruptie savarsite in perioada 2016 – 2019.