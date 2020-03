Deputatul Mircea Banias a fost confirmat cu coronavirus

Deputatul PNL Mircea Banias a fost confirmat cu coronavirus, a anuntat Grupul de Comunicare Strategica.

“In cursul zilei de luni, 16 martie, au fost comunicate rezultatele testelor efectuate sambata, 14 martie, la Palatul Parlamentului. In urma acestora a fost confirmat un singur caz pozitiv al infectarii cu noul coronavirus (COVID-19) in persoana deputatului Mircea Banias”, precizeaza Grupul de Comunicare Strategica intr-un comunicat.

Acesta spune insa ca nu a luat contact direct cu niciunul dintre parlamentarii confirmati pozitiv cu noul coronavirus.

“Potrivit declaratiilor domniei sale, nu a luat contact direct cu niciunul dintre parlamentarii confirmati pozitiv cu noul coronavirus, nu a participat la reuniunile politice la care a luat parte senatorul Vergil Chitac si nu a efectuat deplasari in zone aflate sub atentionare. Deputatul Mircea Banias este asimptomatic. Si in cazul domniei sale va fi declansata ancheta epidemiologica pentru identificarea tuturor contactilor”, se mai arata in comunicat.

Grupul de Comunicare Strategica recomanda tuturor persoanelor care s-au aflat intr-un contact direct cu o persoana confirmata cu noul coronavirus sa se autoizoleze la domiciliu si sa informeze in cel mai scurt timp autoritatile.