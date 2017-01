Deputatii sunt convocati in sesiune extraordinara, pentru modificarea Codului Fiscal. Pensiile sub 2000 lei, neimpozitate

Camera Deputatilor este convocata astazi in sesiune extraordinara, pentru modificarea Codului Fiscal.

Miercuri, Comisia de buget – finante a Camerei Deputatilor a decis scutirea pensionarilor de la plata contributiei asigurarilor sociale de sanatate si neimpozitarea pensiilor sub 2.000 lei.

Membrii comisiei au aprobat, cu 17 voturi “pentru” si sapte impotriva, raportul cu amendamente in acest sens la proiectul de lege de modificare a Codului fiscal initiat de fostul senator Cristiana Anghel impreuna cu mai multi parlamentari.

Acest proiect, adoptat in legislatura trecuta de Senat, prevedea neimpozitarea tuturor pensiilor si scutirea pensionarilor de la plata contributiei asigurarilor sociale de sanatate.

Presedintele comisiei, Viorel Stefan, a propus amendarea proiectului in sensul ca doar pensiile sub 2.000 de lei sa fie neimpozitate, amendament adoptat cu 14 voturi “pentru”, cele ale PSD, si opt impotriva, ale Opozitiei.

Reprezentantii PNL au sustinut varianta initiala a proiectului privind neimpozitarea tuturor pensiilor, in timp ce UDMR a propus ca doar pensiile speciale peste 2.000 de lei sa fie impozitate, iar restul sa fie neimpozitate, fara stabilirea unui plafon. Amendamentele PNL si UDMR au fost respinse.

Potrivit lui Viorel Stefan, inainte de aplicarea acestor masuri, obligatia de transfer de la bugetul de stat catre Casa de Sanatate era “undeva la 600 – 650 milioane de euro”, iar dupa implementarea masurilor, impactul va creste “cu inca vreo 300 milioane de euro”, conform Agerpres.

Abilitarea Guvernului de a emite ordonante in perioada vacantei parlamentare

Biroul permanent al Senatului a decis, joi, ca proiectul de lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante in perioada vacantei parlamentare va intra in dezbaterea plenului de la ora 13,00.

“Legea de abilitare a Guvernului de a emite ordonante pe perioada vacantei parlamentare – la ora 13,00 in plen. Ea este la comisii pentru avize, precum si pentru un raport la Comisia juridica pana la ora 12,00″, a anuntat Niculae Badalau, vicepresedinte al Senatului, dupa sedinta Biroului permanent.

Potrivit acestuia, Guvernul va putea emite ordonante simple in domeniile: finante publice si economie, administratie publica, sanatate, fonduri europene, educatie si cercetare, agricultura, antreprenoriat si mediu, comunicatii, societatea informationala.

Senatorii se vor exprima prin vot asupra proiectului legii de abilitare a Guvernului de a emite ordonante in perioada vacantei parlamentare, Senatul fiind prima Camera sesizata.

Camera Deputatilor este for decizional in acest caz.

Totodata, Badalau a precizat ca senatorii din Comisiile de buget si juridica vor lucra in urmatoarea perioada la proiectul legii bugetului de stat pe anul 2017, astfel incat acesta sa fie finalizat la sfarsitul lunii ianuarie.

“Avem un draft de buget pe care incercam sa-l analizam. Cu cat mai repede cu atat mai bine pentru Romania ca bugetul sa intre in vigoare. Sper ca pana la 1 februarie sa-l avem deja”, a adaugat Badalau.

