Deputatii l-au scapat pe Eugen Bejinariu de urmarire penala

Camera Depuratilor a respins, marti, cererea de urmarire penala a deputatului PSD Eugen Bejinariu.

183 de deputati au votat impotriva inceperii urmaririi penale, doi au votat pentru, iar doi s-au abtinut, arata Digi24.

Decizia deputatilor vine la jumatate de an de cand procurorii DNA au transmis cererea Parlamentului.

Inainte de vot, PNL si USR anuntasera ca vor vota “pentru” urmarirea penala a lui Bejinariu. PSD, ALDE si PMP nu s-au exprimat, iar UDMR a criticat cererea procurorilor, fara insa a preciza ce pozitie urma sa aiba.

Eugen Nicolicea a prezentat plenului raportul Comisiei juridice, prin care s-a dat un aviz negativ cererii de urmarire penala, pe motiv ca faptele de care este acuzat deputatul PSD ar fi fost comise anterior datei de 2 decembrie 2004, cand a intrat in vigoare legea care conferea DNA posibilitatea de a ancheta aceasta infractiune, respectiv abuzul in serviciu.

Eugen Bejinariu: Acuzatii complet nefondate

Eugen Bejinariu si-a sustinut nevinovatia de la tribuna Camerei Deputatilor, afirmand ca incheierea contractului privind licentele Microsoft s-a facut prin Hotarare de Guvern, pe care el era obligat, ca ministru, sa o semneze.

“Dupa aprobarea contractului, dupa avizele de legalitate, dupa 13 ani, se invoca un posibil abuz in serviciu, legat strict de adoptarea acestui contract prin act normativ al Guvernului. Absurd, stimati colegi. Eu sunt un om corect, de buna credinta si tot ceea ce am facut in activitatea mea a fost insotit de grija si determinarea de a face bine, de a proceda onest si legal”, a spus deputatul.

El a mai sustinut ca acuzatiile sunt “complet nefondate” si le “respinge categoric”, pentru ca acel contract a fost incheiat intre Guvern si Microsoft Irlanda, semnatura sa fiind in numele Guvernului si acordata in baza unui mandat imperativ, prin Hotarare de Guvern.

“Nicaieri in dosar nu exista un indiciu ca as fi incalcat vreo lege sau act normativ (…) Eu nici nu-i cunosteam, nici n-am avut vreo intalnire sau discutie cu cineva de la companie, nu am avut niciun fel de implicare sau participare la intalniri, negoicieri, oficiale sau neoficiale, cu Microsoft sau Fujitsu sau cu intermediari ai acestora”, a mai spus Bejinariu, completand ca el, ca ministru, nu avea nici atributii legale in negocierea contractului.

Deputatul a sustinut in fata colegilor sai ca a dat declaratii ca martor si a “demonstrat” procurorului de caz ca deciziile au fost luate oficial inainte ca el sa fie numit in Guvern, iar dupa semnarea contractului s-au succedat alti ministri care au incheiat acte aditionale, toate avand insa avizele de specialitate si de legalitate, inclusiv de la Ministerul Justitiei.

El a mai explicat ca semnarea contractului a fost facuta prin mandatari – el in numele Guvernului, iar Fujitsu Siemens Austria in numele Microsoft Irlanda. Fujitsu a fost aleasa ca mandatar strict de catre compania americana, astfel incat el nu s-ar fi putut implica in negocieri privind castigatorii si semnatarii.

“Domnilor colegi, repet, nu exista nici macar o proba in dosar ca as fi comis o infractiune. (…) In acest moment exista decizia CCR nr. 68 din 27 feb 2017, care stabileste ca adoptarea si continutul unor acte normative in sine nu pot constitui subiect de cercetare penala. V-am prezentat toate aceste argumente astfel incat sa votati si dumneavoastra in cunostinta de cauza, conform propriei constiinte si in acord cu legea”, a incheiat Bejinariu.

Comisia juridica a Camerei Deputatilor a respins in urma cu doua saptamani cererea de urmarire penala a deputatului PSD Eugen Bejinariu, amanata la finalul legislaturii trecute. In legislatura trecuta, Comisia juridica daduse un vot favorabil urmaririi penale a lui Bejinariu.

Procurorii DNA vor sa il puna sub acuzare pe Eugen Bejinariu pentru ca, in perioada in care a fost ministru pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului, incalcand dispozitiile privind achizitiile publice, a initiat si a sustinut proiectele hotararilor de guvern nr. 1473 din 11 decembrie 2003 si nr. 470 din 1 aprilie 2004, prin care s-a aprobat incheierea, intre Guvern si Fujitsu Siemens Computers GmbH, a unui contract comercial de inchiriere de licente referitor la produsele Microsoft, invocandu-se, in mod nereal, calitatea companiei de unic distribuitor pentru aceste produse, in scopul favorizarii acesteia prin evitarea organizarii unei licitatii publice.

Eugen Bejinariu mai este suspectat ca a initiat si sustinut proiectul Hotararii de Guvern nr. 1778 din 21 octombrie 2004, prin care s-a aprobat extinderea contractului comercial de inchiriere de licente incheiat la data de 15 aprilie 2004 intre Guvern si Fujitsu Siemens Computers GmbH si pentru produsele educationale Microsoft, fara a exista un necesar fundamentat. Procurorii sustin ca Bejinariu a semnat contractul comercial de inchiriere licente Microsoft din 15 aprilie 2004 si actul aditional la acesta, cunoscand ca nu era justificata achizitia din sursa unica.

Prejudiciul produs statului prin aceste contracte care au avut la baza hotarari de Guvern a fost estimat de procurorii DNA la 66.965.343 de dolari, suma care a reprezentat un folos patrimonial necuvenit pentru compania Fujitsu Siemens Computers GmbH.

Cererea a fost trimisa Camerei Deputatilor in noiembrie 2016, inaintea alegerilor parlamentare, insa deputatii au amanat cazul din cauza campaniei electorale. PSD a solicitat la acea vreme, declarativ, ca Bejinariu sa demisioneze, precizand ca, daca el va castiga un nou mandat de deputat, ii vor cere si atunci sa renunte la functie. Din decembrie 2016 si pana acum cazul a fost amanat succesiv, invocandu-se motive procedurale, iar Bejinariu este in continuare in PSD.

