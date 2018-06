Deputatii au votat pe repede-nainte modificarile la Codul de Procedura Penala

Deputatii Puterii au mers inainte cu modificarea in viteza a Codului de Procedura Penala, in ciuda protestelor Opozitiei, care a cerut sa nu fie votat ceva atat de important fara o dezbatere reala.

Într-o singură zi, Codul de Procedură Penală a trecut de Camera Deputaţilor. A fost din nou avizat de Comisia Iordache şi a primit, apoi, 175 de voturi „pentru” în plen. Dintre cei 108 deputaţi ai Opoziţiei, doar 78 au fost în sală şi au votat „împotrivă”. Pentru ca procedura să fie efectuată, programul Camerei Deputaţilor a fost prelungit, luni seară, până aproape de ora 22:00.

“De astazi, Romania e un rai al infractorilor si am ajuns aici pentru ca sunt penali in functii publice”, a spus deputatul USR Stelian Ion, de la tribuna, dupa vot, in huiduielile social-democratilor.

De la PNL, deputatul Raluca Turcan a acuzat PSD ca de cand a ajuns la putere nu a fost interesat decat sa subjuge Justitia si a cerut parlamentarilor cinstiti de la orice partid sa voteze motiunea de cenzura impotriva Guvernului Dancila (Motiunea va fi depusa miercuri) . Propunerea sa a fost primita cu huiduieli de parlamentarii Puterii.

Acum legea va fi trimisa spre promulgare presedintelui Klaus Iohannis, care poate sa o retrimita o singura data in Parlament si sa sesizeze Curtea Constitutionala.

PNL a anuntat deja inainte de vot ca o va contesta la CCR.

LISTA AMENDAMENTELOR:

Printr-un amendament aprobat s-a stabilit că absenţa nejustificată a avocatului nu poate să atragă consecinţe juridice în privinţa inculpatului.

Membrii comisiei au admis şi un amendament potrivit căruia în luarea deciziei asupra existenţei infracţiunii şi a vinovăţiei inculpatului instanţa hotărăşte motivat, cu trimitere la toate probele evaluate. Condamnarea se dispune doar atunci când instanţa are convingerea că acuzaţia a fost dovedită dincolo de orice îndoială.

Conform prevederilor adoptate, măsurile asigurătorii în vederea confiscării speciale sau confiscării extinse se pot lua asupra bunurilor suspectului sau inculpatului ori ale altor persoane în proprietatea sau posesia cărora se află bunurile ce urmează a fi confiscate dacă există probe sau indicii temeinice că bunurile în cauză au fost obţinute din activităţi infracţionale.

Măsurile asigurătorii nu pot depăşi o durată rezonabilă şi vor fi revocate dacă această durată este depăşită sau dacă temeiurile avute în vedere la luarea lor nu mai subzistă.

Un alt amendament stipulează că, la verificarea în cursul judecăţii, dacă se constată că actele sau probele efectuate sau administrate în cursul cercetării penale sunt lovite de nulitate, acestea sunt eliminate din cauză, indiferent de soluţia pronunţată în cursul verificării prealabile.

De asemenea, printr-un alt amendament al PSD admis s-a stabilit că recursul în casaţie în favoarea inculpatului poate fi declarat oricând.

surse: ziare.com, digi24.ro