Demonstratii uriase in Grecia impotriva folosirii numelui de Macedonia de catre tara vecina

Sute de mii de persoane au manifestat, duminica, la Atena pentru a cere guvernului elen sa nu accepte folosirea termenului de “Macedonia” in nicio posibila intelegere cu Fosta Republica Iugoslava a Macedoniei (FYROM).

Principalul orator al protestului, care s-a desfasurat in Piata Syntagma, vizavi de Parlamentul elen, a fost compozitorul Mikis Theodorakis, in varsta de 92 de ani, care a fost decenii la rand un simbol al stangii elene si a carui participare la miting a provocat deceptie in acest sector al societatii.

Casa lui Theodorakis, care a compus muzica filmului “Zorba grecul”, a fost atacata sambata seara cu grafitti si cu pungi cu vopsea, un gest pe care compozitorul l-a atribuit “fascistilor, rasistilor, anarhistilor, teroristilor si criminalilor”.

“Sunt un patriot, un internationalist si dispretuiesc si lupt impotriva fascismului, in forma sa cea mai inselatoare si periculoasa, care este stanga”, le-a spus Theodorakis participantilor la protest.

“Prin folosirea termenului de Macedonia, Skopje vrea sa-si extinda frontierele in detrimentul Greciei… Daca facem concesii ar fi ca si cum ne-am deschide frontierele celor care ne ameninta”, a avertizat el, care a cerut organizarea unui referendum pe tema numelui de Macedonia.

La protest a fost prezent si liderul partidului neonazist Zori Aurii, Nikos Michaloliakos, insotit de tot grupul sau parlamentar; fostul premier conservator Andonis Samaras; vicepresedintele principalei forte de opozitie, Adonis Georgiadis, si zeci de preoti si primari.

Manifestantii au venit in Atena din toate colturile Greciei, cu autobuze inchiriate special de catre preoti si primari locali, cu masinile personale sau cu mijloace de transport interurban.

Cu sloganuri precum “Macedonia este Grecia, Grecia este Macedonia”, “Jos labele de pe Macedonia” sau “Grecia unita, niciodata invinsa”, manifestantii s-au pronuntat impotriva oricarei solutii in disputa cu guvernul de la Skopje care sa includa termenul de Macedonia, nume care – in opinia protestatarilor – apartine exclusiv regiunii nordice a Greciei, cu capitala la Salonic.