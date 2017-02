Decizie CNA: Copiii nu vor mai aparea in reclame la alimente

Copiii cu varste intre 3 si 15 ani nu vor mai putea aparea in reclame la produse alimentare, a decis marti Consiliul National al Audiovizualului.

Anuntul a fost facut pe Facebook de Valentin Jucan, membru al CNA: “Astazi, Consiliul National al Audiovizualului a adoptat o noua forma a Codului de reglementare a continutului audiovizual.

In procedura de modificare am introdus un articol extrem de important, care prevede: ‘Art. 117, Publicitatea la produsele alimentare trebuie sa respecte urmatoarele conditii: (…) b) sa nu incurajeze consumul de alimente prin folosirea in publicitate a minorilor cu varsta intre 3 si 15 ani’”.

Jucan afirma ca a sustinut aceasta modificare pentru ca “e esentiala introducerea unei discipline in publicitate, in raport cu minorii si cu rolul pe care parintele il are”.

In opinia membrului CNA, aceasta norma vine ca urmare a lipsei in societate a educatiei alimentare si a lipsei responsabilitatii celor care isi promoveaza produsele, folosindu-se de credulitatea copiilor.

“Protectia superioara a minorului este esentiala intr-o societate imatura in domeniul responsabilitatii alimentare”, isi incheie Jucan postarea. Acesta sustine ca masura adoptata “este pentru copiii nostri”, “pentru sanatatea lor”.

Propunerea ca minorii sa nu mai apara in reclamele la alimente difuzate de radiouri si televiziuni a fost facuta de Valentin Jucan in septembrie 2015.