De ce a fost Dragnea condamnat cu suspendare in dosarul Referendumul. Motivarea instantei

Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) au publicat miercuri motivarea deciziei prin care presedintele PSD Liviu Dragnea a fost condamnat definitiv, in aprilie anul trecut, la doi ani de inchisoare cu suspendare, in dosarul Referendumul.

Completul de cinci judecatori a precizat in motivare ca pedeapsa cu suspendare este suficienta in cazul lui Dragnea, avand in vedere ca acesta nu avea antecedente penale, arata televiziunile de stiri.

Totodata, magistratii sustin ca pedeapsa, chiar daca este cu suspendare, este suficienta pentru a-l determina in viitor pe Liviu Dragnea sa adopte o atitudine corecta fata de lege.

Acestia considera ca social-democratul are toate posibilitatile ca pe viitor sa nu mai repede greselile pe care le-a comis, se mai mentioneaza in documentul citat.

De asemenea, magistratii au tinut cont si de faptul ca Dragnea s-a prezentat ori de cate ori a fost chemat in fata magistratilor.

Pe de alta parte, judecatorii sustin ca au majorat pedeapsa din prima instanta, de la un an de inchisoare cu suspendare la doi ani, pentru ca Dragnea nu a recunoscut niciodata acuzatiile care i-au fost aduse in acest dosar, cu toate ca unele fapte erau evidente.

Magistratii au mai considerat ca fiind foarte grav faptul ca Dragnea a incercat sa deturneze dreptul exercitarii votului.

Liviu Dragnea a fost condamnat definitiv, in aprilie anul trecut, la doi ani de inchisoare cu suspendare, cu un termen de incercare de patru ani, in dosarul Referendumul.

Potrivit DNA, in calitate de secretar general al PSD, Dragnea si-a exercitat influenta pentru a coordona un mecanism ilegal prin care cetatenii au fost stimulati sa mearga la vot la referendumul din 2012 pentru demiterea presedintelui de la acea vreme Traian Basescu.

Printre altele, Dragnea a transmis mesaje, ordine si recomandari liderilor social-democrati din teritoriu, legate de stimularea participarii cetatenilor la vot prin mijloace interzise de lege.

Precizam ca, pe 2 februarie, Liviu Dragnea a anuntat ca a inceput o actiune de redeschidere a procesului Referendumul, iar in acest sens a depus o contestatie la executare adresata Tribunalului Bucuresti. Primul termen a fost stabilit pentru 15 februarie.

Amintim ca presedintele PSD a mai fost trimis in judecata de DNA intr-un alt dosar, cel al fostei sale sotii, Bombonica. In acest caz, Dragnea e acuzat de instigare la abuz in serviciu si instigare la fals intelectual, pentru fapte comise pe vremea cand era presedinte al Consiliului Judetean Teleorman.

Procesul a inceput martea trecuta, chiar in ziua in care Guvernul Grindeanu a adoptata pe furis ordonanta Iordache, ulterior abrogata, care ar fi avut efecte inclusiv asupra acestui dosar, dupa cum a aratat chiar seful PSD.

