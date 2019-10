De azi, puteti ramane fara permis daca folositi telefonul la volan

Persoanele care scriu mesaje, transmit live, filmeaza sau vorbesc la telefon in timpul condusului vor fi sanctionate, incepand de sambata, cu amenzi mai mari si puncte de penalizare. Daca in timp ce folosesc telefonul incalca si alte reguli de circulatie, conducatorii auto vor fi sanctionati si cu suspendarea pentru 30 de zile a dreptului de a conduce.

“La data de 12 august 2019, Guvernul Romaniei a adoptat Ordonanta nr. 11 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice. Spre deosebire de cadrul legal anterior, care viza exclusiv folosirea telefonului mobil, prin noile reglementari a fost interzisa tinerea in mana sau folosirea cu mainile in orice mod atat a telefonului mobil, cat si a oricarui dispozitiv mobil prevazut cu functia de inregistrare ori redare text, foto sau video, de catre conducator, in timpul conducerii vehiculului aflat in miscare”, a transmis Polita Romana.

Sursa citata a precizat ca, nerespectarea acestei norme de catre conducatorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai constituie contraventie si este sanctionata cu amenda prevazuta in clasa a III-a de sanctiuni, de la 6 la 8 puncte-amenda (in prezent de la 870 de lei la 1.160 de lei), si cu aplicarea sanctiunii complementare de 4 puncte de penalizare.

In ceea ce priveste nerespectarea normei de interdictie de catre conducatorul vehiculului pentru care nu este prevazuta obligativitatea detinerii permisului de conducere, contraventia este sanctionata cu amenda prevazuta in clasa a III-a de sanctiuni, de la 6 la 8 puncte-amenda (in prezent de la 870 de lei la 1.160 de lei).

“Un alt aspect de noutate il constituie sanctionarea unei forme agravante de savarsire a contraventiei privind utilizarea telefonului mobil sau a oricarui dispozitiv mobil prevazut cu functia de inregistrare ori redare text, foto sau video de catre conducatorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai”, a mai transmis Politia Romana.

De asemenea, tinerea in mana sau folosirea cu mainile in orice mod, in timpul conducerii pe drumurile publice a unui autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai aflate in miscare, a telefonului mobil sau a oricarui dispozitiv mobil prevazut cu functia de inregistrare ori redare text, foto sau video, concomitent cu incalcarea unei reguli pentru circulatia vehiculelor,constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda prevazuta in clasa a II-a de sanctiuni, de la 4 la 5 puncte-amenda (de la 580 de lei, la 725 de lei), si cu aplicarea sanctiunii complementare a suspendarii exercitarii dreptului de a conduce pentru 30 de zile.

Astfel, intra sub incidenta acestor sanctiuni, tinerea in mana sau folosirea cu mainile in orice mod, a telefonului mobil sau a oricarui dispozitiv mobil prevazut cu functia de inregistrare ori redare text, foto sau video, concomitent cu:

– depasirea cu 10-20 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatata, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate si verificate

metrologic;

– circulatia pe un sector de drum pe care accesul este interzis;

– nerespectarea obligatiei de a folosi luminile de intalnire si pe timpul zilei ori a luminilor pentru circulatia diurna, pe autostrazi, drumuri expres si pe drumuri nationale europene (E);

– depasirea cu 21-30 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatata, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate si verificate

metrologic;

– nerespectarea regulilor privind manevra de intoarcere, mersul inapoi, schimbarea benzii de circulatie sau a directiei de mers, daca prin aceasta s-a produs un accident din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale;

– nepastrarea unei distante corespunzatoare fata de vehiculul care il preceda, daca prin aceasta s-a produs un accident din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale;

– patrunderea intr-o intersectie atunci cand circulatia in interiorul acesteia este blocata;

– neacordarea prioritatii de trecere pietonilor angajati in traversarea regulamentara a drumului public prin locurile special amenajate si semnalizate, aflati pe sensul de deplasare a autovehiculului, tractorului

agricol sau forestier ori tramvaiului;

– nerespectarea regulilor privind depasirea;

– depasirea cu 31-40 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatata, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate si verificate

metrologic;

– circulatia pe sens opus, cu exceptia cazurilor in care se efectueaza regulamentar manevra de depasire;

– depasirea cu 41-50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatata, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate si verificate

metrologic;

– neoprirea la trecerea la nivel cu calea ferata cand barierele sau semibarierele sunt coborate ori in curs de coborare sau cand semnalele cu lumini rosii si/sau sonore sunt in functiune;

– depasirea cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv si pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatata, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate si verificate metrologic.

Politia Rutiera a transmis, insa, intr-un mesaj postat pe constul de Facebook, ca nici folosirea ceasului digital nu este pemisa.

“Nici utilizarea ceasului digital nu este permisa in timpul condusului.

De ce?

Pentru ca acest dispozitiv are functie de redare foto-audio si iti distrage atentia de la drum!

Modificarile sunt facute pentru siguranta ta si a celor din jurul tau!”, se arata in mesaj.

ziare.com