De astazi, romanii pot calatori fara viza in Canada

Ministerul Afacerilor Externe reaminteste intr-un comunicat de presa ca, incepand de vineri, 1 decembrie, ora 16:00 romanii au posibilitatea de a calatori in Canada fara vize, pentru sederi de maximum 6 luni, in scop turistic, inclusiv pentru vizitarea familiei sau a cunostintelor, dar si pentru prospectarea oportunitatilor de afaceri.

Romanii nu au nevoie decat de un pasaport romanesc valabil, insa trebuie sa obtina o autorizatie electronica daca se deplaseaza cu avionul.

“Cetatenii romani care intentioneaza sa calatoreasca pe calea aerului spre Canada, pentru sedere sau tranzit, trebuie sa obtina in prealabil o Autorizatie de calatorie electronica (Electronic Travel Authorization – eTA) “, se arata in comunicatul citat.

Autorizatia electronica eTA pentru calatorie va putea fi obtinuta exclusiv online, accesand pagina www.Canada.ca/eTA-Romania. De asemenea, MAE anunta ca o aplicatie dedicata obtinerii acestei autorizatii va fi disponibila din 1 decembrie, incepand cu ora 16:00 (ora Romaniei).

Cetatenii romani care detin deja o viza canadiana valabila o pot utiliza in continuare, pana la expirarea termenului de valabilitate, fara a mai fi necesara obtinerea eTA.

”Cetatenii romani care intentioneaza sa intre in Canada pe cale terestra (rutiera / feroviara) sau maritima (la bordul unei ambarcatiuni, inclusiv al unui vas de croaziera) trebuie sa detina doar un pasaport valabil, fara a mai fi necesara obtinerea eTA”, mai anunta MAE.

In plus, studentii care intentioneaza sa urmeze studii in Canada, iar durata acestora depaseste cele 6 luni permise de sedere, trebuie sa obtina in prealabil un permis de studii. Cei care doresc sa exercite activitati lucrative a caror perioada depaseste 6 luni au nevoie de un permis de munca.

Informatii suplimentare referitoare la conditiile de calatorie in Canada pot fi gasite la adresa www.Canada.ca/eTA-Romania.