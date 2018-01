Darius Valcov, trimis in judecata in 2 dosare, a fost numit consilier de stat in Guvernul Dancila

Fostul primar din Slatina Darius Valcov, trimis in judecata in doua dosare de coruptie, a fost numit consilier de stat in aparatul propriu al prim-ministrului.

Decizia privind numirea lui Darius-Bogdan Valcov in functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului a fost semnata de noul premier Viorica Dancila si publicata marti in Monitorul Oficial.

Darius Valcov, fost primar al Slatinei timp de doua mandate, a fost membru al PDL, apoi a trecut la PSD, fiind numit de partid ministru al Finantelor. Valcov a lucrat la elaborarea actualului program de guvernare al PSD, dar si la raportul de evaluare a ministrilor Cabinetului Grindeanu.

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, spunea, in iunie anul trecut, intrebat de ce Darius Valcov lucreaza la grupul parlamentar al social-democratilor, ca fostul ministru “este bun”. De asemenea, intrebat ce face mai exact Darius Valcov, liderul PSD a afirmat ca “face bine”, el precizand atunci ca Valcov a lucrat la elaborarea programului de guvernare.

In mai 2015, Darius Valcov a fost trimis in judecata de procurorii DNA, care il acuza de trafic de influenta, spalare de bani si operatiuni financiare sau acte de comert incompatibile cu functiile ocupate de acesta, de primar, senator si ministru.

Darius Valcov este acuzat ca, in perioada aprilie-decembrie 2011, a primit de la omul de afaceri Theodor Berna, patronul Tehnologica Radion, prin intermediul fostului primar Minel Florin Prina, suma de 2,5 milioane de lei. Banii i-au fost dati lui Prina, in cinci transe de cate 500.000 de lei, in municipiul Slatina. Valcov ar mai fi primit, in perioada 2012- 2013, tot de la Theodor Berna, prin intermediul mai multor firme, suma de 3.080.000 de lei.

In luna iunie a acestui an, Darius Valcov a fost plasat sub control judiciar pentru instigare la dare si luare de mita, cu interdictia de a parasi tara, intr-un alt dosar care vizeaza un functionar public din cadrul Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Olt acuzat ca a luat mita timp de trei ani de la o firma controlata de catre Valcov.