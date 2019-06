Darius Valcov cere anularea sentintei de 8 ani de inchisoare, in baza exceptiei privind completurile specializate

Avocatul fostului ministru de Finante Darius Valcov a precizat, marti, in fata completului de 5 judecatori de la Inalta Curte ca unul dintre motivele de apel vizeaza nelegalitatea sentintei de 8 ani de inchisoare cu executare pentru fapte de coruptie din perspectiva lipsei specializarii completului, deci s-ar impune rejudecarea intregului dosar.

Exceptia completurilor specializate a fost ridicata prima data in mod public de avocatii lui Liviu Dragnea, in dosarul Angajarilor fictive la Directia Copilului Teleorman. Ulterior, vicepresedintele Camerei Deputatilor, Florin Iordache, a sesizat Curtea Constitutionala cu aceasta exceptie.

Pana in prezent, CCR a amanat de 5 ori pronuntarea in acest caz, urmatorul termen a fost stabilit pentru data de 3 iulie.

Avocatii din dosarul lui Darius Valcov isi sustin in acest moment in fata unui complet de 5 judecatori exceptiile, motivele de apel si probele pe care vor sa le administreze in acest caz.

De exemplu, Valcov mai cere audierea lui Vasile Blaga si a mai multor functionari care au facut parte din comisiile de licitatii, dar si martori care au fost audiati in faza de fond a procesului.

Alti inculpati cer sa li se comunice care este stadiul anchetelor din dosarul disjuns de la DNA din acest proces sau daca SRI a colaborat cu DNA in aceasta ancheta. Avocatii cer diverse expertize sau sa li se comunice diverse inscrisuri de la diferite institutii publice.

