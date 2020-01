Daniel Chitoiu a fost externat. El poate fi audiat in dosarul in care doi soti si-au pierdut viata

Fostul ministru Daniel Chitoiu a fost externat, joi dupa-amiaza, din Spitalul de Urgenta Floreasca, unde a fost internat in urma cu o saptamana cu un traumatism toracic suferit in urma accidentului rutier in care au murit doi oameni.

Externarea fostului ministru a fost confirmata de purtatorul de cuvant al spitalului, Bogdan Oprita.

Daniel Chitoiu a iesit prin spatele cladirii, evitandu-i astfel pe jurnalistii care il asteptau in fata unitatii medicale.

Pe 26 decembrie, Daniel Chitoiu a fost implicat intr-un accident rutier petrecut pe DN 7 Pitesti – Ramnicu Valcea, in zona localitatii Zamfiresti din judetul Arges.

In evenimentul rutier au fost implicate doua autoturisme, dintre care unul condus de un barbat de 82 de ani, din Pitesti, care se deplasa pe directia Pitesti – Ramnicu Valcea, si un autoturism condus din sens opus de Daniel Chitoiu.

In urma coliziunii dintre cele doua autoturisme a rezultat decesul barbatului de 82 de ani si ranirea grava a pasagerei dreapta fata din acelasi autoturism, care ulterior a decedat.

Daniel Chitoiu a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, conform IPJ Arges.

Politistii au deschis in acest caz un dosar penal ‘in rem’ pentru savarsirea infractiunilor de ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa, fiind audiati mai multi martori.

Imediat dupa producerea accidentului, Daniel Chitoiu a fost filmat in picioare, insa ulterior acesta a fost luat cu targa si internat la Spitalul Floreasca.

ziare.com