Daniel Barbu a fost ales sef la AEP, Eugen Nicolaescu viceguvernator la BNR

Senatorii si deputatii reuniti miercuri in plen i-au validat, prin vot secret, pe Daniel Barbu (ALDE) in functia de presedinte al Autoritatii Electorale Permanente (AEP) si pe Eugen Nicolaescu (PNL) in functia de viceguvernator al BNR.

Daniel Barbu (foto) a primit 241 voturi “pentru” si 63 “impotriva”, el fiind sustinut de coalitia de guvernamant, PSD-ALDE. Barbu a avut-o drept contracandidata pe Maria Krause, propusa de USR.

Seful AEP nu poate fi membru al unui partid politic, avand la dispozitie 15 zile de la validarea mandatului pentru a renunta la aceasta calitate.

Daniel Barbu a demisionat din functia de ministru al Culturii, in urma unui scandal si a facut mai multe declaratii controversate in ultimii ani.

Mandatul presedintelui AEP este de opt ani si poate fi reinnoit o singura data. Functia a devenit vacanta dupa demisia Anei Maria Patru, cercetata de DNA pentru fapte de coruptie.

Tot in sedinta plenului reunit de miercuri, deputatii si senatorii l-au validat, cu voturi 275 “pentru” si 39 “impotriva”, pe deputatul PNL Eugen Nicolaescu in functia de membru al Consiliului de Administratie si viceguvernator al Bancii Nationale a Romaniei (BNR).

De profesie contabil, cu un doctorat in domeniu si cinci mandate de deputat castigate, Eugen Nicolaescu a fost singurul candidat pentru functia de membru al CA si viceguvernator al BNR.

Postul de viceguvernator al BNR a ramas vacant dupa ce Bogdan Olteanu si-a depus, in august 2016, demisia din functie. De atunci, Parlamentul nu a facut o noua numire, subiectul fiind luat in discutie abia dupa alegerile din decembrie anul trecut.