Dancila, “surprinsa” de scrisoarea lui Timmermans. Premierul raspunde dur celor 12 state care o avertizau sa nu adopte OUG pe Justitie

Premierul Viorica Dăncilă i-a criticat miercuri pe toți partenerii României care au avertizat-o în ultimele zile să nu dea OUG-ul cerut de Liviu Dragnea pentru modificarea Codului Penal. Dăncilă i-a atacat în debutul ședinței de guvern pe Frans Timmermans, Antonio Tajani, Corina Crețu, dar cel mai dur i-a criticat pe ambasadorii celor 12 state partenere care i-au adresat azi o scrisoare prin care o avertizau să nu adopte OUG pe justiție.

”M-au suprins declarațiile prim-vicepreședintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, având în vedere că a existat și există deschidere totală în privința pașilor de urmat. S-a lucrat la nivel de experți. Am specificat că ne vom consulta și va exista transparență. De aceea, declarația sa de azi a produs neclarități și nu i-am înțeles rostul. Am să am o discuție cu el legată de aceste aspecte (…)

La fel de surprinsă am fost de președintele Parlamentului European. Cred că nici el nu poate solicita oprirea sau începerea unei anchete penale. Oficialii europeni ne cer să oprim anchete penale. Le spun clar că premierul României nu a intervenit și nu va interveni în actul de justitie (…)

Am văzut punctul de vedere al unui grup de ambasadori. Aceștia au refuzat discuții individuale cu mine. Le reamintesc că suntem în România, iar eu discut cu omologii mei. În nici un stat ambasadorii nu fac agenda premierului și eu nu am să accept acest lucru. Trebuie să arate respect României.

Consider că această situație neplăcută a fost creată de declarațiile repetate ale președintelui Iohannis. Iată că a reușit să aducă un deficit de imagine României. E păcat că se întâmplă în timpul deținerii președinției rotative”, a declarat Dancila la debutul sedintei de Guvern de miercuri, 3 aprilie.