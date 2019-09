Dancila: Miercuri, vot pentru Guvern in Parlament. PSD nu a hotarat daca va dori remaniere sau restructurare

Liderii social-democrati s-au reunit luni de urgenta in CEx, pentru a discuta despre blocajul din Guvern, dupa ce Klaus Iohannis a respins cele trei propuneri de ministri interimari si i-a transmis Vioricai Dancila sa mearga urgent in Parlament sa vada daca mai are legitimitate si primeste votul alesilor.

Premierul Viorica Dăncilă vrea să ceară parlamentului un vot pentru un guvern restructurat, care să aibă doar 19 miniștri plus premierul, față de 29 de posturi în prezent. Potrivit calculelor social-democraților, votul ar urma să aibă loc miercurea viitoare. Premierul a anuntat ca CEx PSD a respins ideea ca Pro Romania sa intre la guvernare.

„Am hotărât ca săptămâna viitoare să mergem în Parlament. Am subliniat că nu ne este teamă. (…) Ne dorim să avem votul de încredere al Parlamentului, dar dacă nu-l obținem, Guvernul nu cade”, a spus Dăncilă, după Comitetul Executiv, precizând că ia în calcul atât remanierea, cât și restructurarea.

Pesediștii vor să treacă restructurarea prin adoptarea unei hotărâri a parlamentului pentru care este nevoie de votul majorității senatorilor și deputaților prezenți, și nu de 233 de voturi cate ar fi nevoie pentru învestirea unui guvern sau moțiunea de cenzură.

Înaintea ședinței CEx, Dăncilă a declarat că social-democraţii încearcă să creeze o majoritate în Parlament. Întrebată dacă are majoritatea pentru formula restructurată a Guvernului, Dăncilă a spus: “Încercăm să creăm o majoritate”.

PSD are în prezent 203 de parlamentari iar pentru a obține încrederea Parlamentului și pentru a-și valida Guvernul are nevoie de 233 de voturi. Surse social-democrate au explicat pentru HotNews.ro că nu s-au terminat negocierile cu parlamentarii din opoziție și că până în prezent nu au numărul necesar de voturi pentru a valida Executivul condus de Viorica Dăncilă.

PSD mizează în acest moment, potrivit acelorași surse, pe 12 voturi de la ALDE, 10 de la minoritati si voturi de la PMP.

Săptămâna următoare ar urma să fie un nou CEx, pentru a face propunerile pe ministerele rămase.

surse: Digi 24, HotNews