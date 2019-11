Dancila il cheama pe Iohannis la o dezbatere la TVR: E jenant sa iti fie teama de o confruntare cu o femeie

Viorica Dancila nu renunta la o dezbatere cu presedintele Klaus Iohannis si l-a invitat din nou, de data aceasta la TVR, pentru a fi vazuta de toti romanii.

Liderul PSD a afirmat ca in toate statele exista dezbateri si ca este jenant sa iti fie teama de o confruntare cu o femeie.

“Am primit o invitatie duminica la TVR. Mi se pare normal ca dezbaterea sa aiba loc la televiziunea publica, unde poate fi vazut de toti romanii. Duminica nu are prevazute evenimente. Il invit asadar la TVR sa ne prezentam amandoi viziunea pentru urmatorii 5 ani. II voi da de pe acum subiectele, sa aiba suficient timp sa isi pregateasca raspunsurile.

(…) Uitati-va in toate statele membre, exista dezbateri intre candidati. Este o responsabilitate pe care o navem fata de cetatenii care merg la vot. E jenant sa iti fie teama de o dezbatere cu o femeie”, a declarat liderul PSD.

Afirmatia ei vine dupa ce Klaus Iohannis a sustinut o conferinta de presa in care a anuntat ca va organiza o dezbatere, marti seara, la care vor fi invitati politologi, formatori de opinie si jurnalisti.

Tot in conferinta ei de presa, Viorica Dancila a sustinut ca nu doar intelege, dar si vorbeste limba engleza, insa face greseli din teama de greseli. In schimb, ea promite ca va tine un discurs in engleza intr-o luna de zile.

Amintim ca in toate intalnirile cu oficiali straini cat a fost premier Dancila a folosit traducator si exista extrem de putine materiale in care apare vorbind engleza, desi a fost europarlamentar 9 ani.

“Ma uitam la cate greseli a facut domnul Iohannis azi. Nu am vazut pe nimeni care sa il critice. Ma critica pe mine de ce? Pentru ca sunt femeie?

Vorbesc si inteleg limba engleza, dar nu vorbesc foarte bine, asa ca de teama sa nu fac vreo greseala, nu am vorbit in limba engleza. Dar asta nu inseamna ca nu vorbesc sau nu inteleg.

Aproape toti presedintii de stat vorbesc in limba lor. Pentru ca sunt anumite lucruri care nu pot fi interpretate. Sunt o resursa umana valoroasa cei care vorbesc limbi straine. Intr-o luna de zile, in primul discurs de presedinte, o sa ies si o sa vorbesc in limba engleza”, a spus Dancila, intr-o conferinta de presa organizata ca raspuns la cea sustinuta de contracandidatul sau Klaus Iohannis.

ziare.com