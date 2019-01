Dancila ii propune lui Iohannis aceleasi nume pentru Dezvoltare si Transporturi: Vasilescu si Draghici

Premierul Viorica Dancila i-a raspuns, joi, lui Klaus Iohannis, dupa ce presedintele si-a motivat refuzul de a-i numi pe Lia Olguta Vasilescu, Ilan Laufer si Mircea Draghici in functiile de ministri.

Prim-ministrul noteaza ca propunerile lui Vasilescu si Draghici pentru functiile de ministri indeplinesc conditiile de legalitate prevazute de art. 2 din Legea nr. 90/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

“De asemenea, persoanele propuse nu se gasesc in unul dintre cazurile de incompatibilitate prevazute de Legea nr.161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare”, se arata in raspunsul oficial al premierului Viroica Dancila.

Premierul ii cere, din nou, sefului statului sa ii numeasca pe Lia Olguta Vasilescu in functia de ministru al Dezvoltarii si pe Mircea Draghici la conducerea Ministerului Transporturilor.

“Avand in vedere faptul ca cele doua propuneri respecta toate conditiile prevazute de Constitutia Romaniei, republicata, si de legile organice aplicabile, reiterez solicitarea de emitere a decretelor prezidentiale de numire a doamnei Lia-Olguta Vasilescu in functia de viceprim-ministru, ministrul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, si a domnului Mircea-Gheorghe Draghici in functia de ministru al Transporturilor si, totodata, sa inceteze efectele decretului presedintelui Romaniei nr.46/2019 pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar si ale decretului presedintelui Romaniei nr.47/2019 pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar”, se mai arata in documentul oficial transmis Administratiei Prezidentiale de catre Dancila.

Presedintele Klaus Iohannis a motivat, joi, de ce a respins cele patru propuneri ale premierului Dancila. Este vorba despre Ilan Laufer, Mircea Draghici si Olguta Vasilescu – la doua ministere, in cazul celei din urma fiind invocata lipsa de expertiza.

