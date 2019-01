Dancila ii propune din nou ministri pe Vasilescu si Draghici, pentru care trimite CV-uri si caziere la Cotroceni

Premierul Viorica Dancila a transmis, in cursul diminetii, presedintelui Klaus Iohannis, o scrisoare in care ii cere din nou sa fie numiti ministri la Dezvoltare si Transporturi Lia Olguta Vasilescu si Mircea Draghici.

In plus, Dancila ataseaza pentru Lia-Olguta Vasilescu:

– Carte de identitate

– Declaratie pe proprie raspundere, autentificata, privind exercitiul deplin al drepturilor electorale si inexistenta cazurilor de incompatibilitate

– Certificat de cazier judiciar

– Declaratie pe proprie raspundere privind neapartenenta la structurile fostei Securitati

– CV actualizat, cu semnatura olografa.

Iar pentru Mircea Draghici:

– Carte de identitate

– Declaratie pe proprie raspundere, autentificata, privind exercitiul deplin al drepturilor electorale si inexistenta cazurilor de incompatibilitate

– Certificat de cazier judiciar

– Declaratie pe proprie raspundere, autentificata, privind neapartenenta la structurile fostei Securitati

– Adeverinta emisa de catre Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii;

– CV actualizat, cu semnatura olografa.

Premierul noteaza in document ca are “dreptul exclusiv” de a alege persoanele pe care le propune sa faca parte din echipa sa.

“Avand in vedere prevederile art. 85 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata, prin adresa sus rubricata am propus sa dispuneti emiterea decretelor prezidentiale prin care doamna Lia-Olguta Vasilescu sa fie numita in functia de viceprim-ministru, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice si domnul Mircea-Gheorghe Draghici sa fie numit in functia de ministru al transporturilor.

In calitate de prim-ministru, in virtutea votului de incredere obtinut in Parlament, beneficiez de dreptul exclusiv de apreciere si de alegere a persoanelor propuse a face parte din echipa guvernamentala pe care o conduc.

In mod evident, propunerile formulate trebuie sa indeplineasca conditiile de legalitate, astfel cum sunt prevazute in art. 2 al Legii nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare”, se arata in scrisoare.

Dancila precizeaza ca evitarea unui blocaj la nivelul celor doua ministere este importanta, iar persoanele propuse au “o experienta si o probitate netagaduite”.

” (…) in cei 30 de ani ai evolutiei Romaniei ca stat democratic, cu toate ca au existat diferente de optiuni politice intre presedintele Romaniei si primul-ministru, colaborarea intre varfurile puterii executive a functionat, chiar cu unele sincope, scopul final fiind atat evitarea blocarii activitatii institutiilor statului, cat si sustinerea dezvoltarii economico-sociale a tarii noastre, iar aplicarea prevederilor art.85 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata, nu a intampinat niciun obstacol.

Din pacate, in prezent, in pofida tuturor eforturilor facute si a deschiderii manifestate, ne-am confruntat cu refuzul dumneavoastra expres de a numi persoanele nominalizate in functia de ministru, initial fara un motiv clar exprimat sau pe baza unor aprecieri generale, nefundamentate si apoi pe motivul neindeplinirii conditiilor de legalitate in legatura cu aceste propuneri.

Fara indoiala, este de neconceput ca un prim-ministru sa propuna presedintelui Romaniei pentru a fi numite in functia de membru al Guvernului persoane care nu indeplinesc cerintele exprese ale art. 2 din Legea nr. 90/2001, precizata.

Astfel, propunerile pe care le reiterez de doua luni se refera la persoane cu o experienta si o probitate netagaduite, capabile sa exercite inaltele demnitati pentru care sunt nominalizate, cu atat mai mult cu cat una dintre nominalizari se refera la o persoana care a mai indeplinit functia de membru al Guvernului”, se mai arata in document.

De asemenea, in scrisoare, premierul acuza ca insistenta presedintelui de a comunica in scris “duce in derizoriu” prerogativele si raporturile constitutionale. Totodata, Dancila mentioneaza ca verificarea indeplinirii conditiilor de legalitate ale celor doua nominalizari a fost efectuata de catre secretarul general al Guvernului, Toni Grebla.

“Insistenta dumneavoastra in a se atasa unui inscris intre primul-ministru al Romaniei si Presedintele tarii acte care sa probeze respectarea cerintelor de legalitate este fara precedent in practica raporturilor constitutionale intre autoritatile puterii executive si creeaza premisele pentru ducerea in derizoriu a unor prerogative si raporturi constitutionale.

Este foarte important de mentionat faptul ca verificarea indeplinirii conditiilor de legalitate ale celor doua nominalizari a fost efectuata de catre secretarul general al Guvernului, prealabil inaintarii propunerilor respective catre Administratia Prezidentiala.

Avand in vedere faptul ca cele doua propuneri respecta toate conditiile prevazute de Constitutia Romaniei, republicata si de legile organice aplicabile, reiterez solicitarea de emitere a decretelor prezidentiale prin care doamna Lia-Olguta Vasilescu sa fie numita in functia de viceprim-ministru, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice si domnul Mircea-Gheorghe Draghici sa fie numit in functia de ministru al transporturilor, si, totodata, sa inceteze efectele Decretului Presedintelui Romaniei nr. 46/2019 pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar si ale Decretului Presedintelui Romaniei nr. 47/2019 pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar”, conform sursei citate.

Amintim ca saptamana trecuta presedintele Klaus Iohannis i-a trimis premierului Viorica Dancila o noua scrisoare in care precizeaza ca nu poate accepta propunerile pentru Ministerul Dezvoltarii si Transporturilor, Lia Olguta Vasilescu si Mircea Draghici, si explica de ce.