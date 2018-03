Dancila ii cere socoteala lui Juncker despre “lista lui Gadea”, trimisa cu ani in urma de Comisia Europeana in cadrul MCV

Premierul Viorica Dancila a anuntat, miercuri, la inceputul sedintei de guvern, ca ii va trimite o scrisoare presedintelui Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, in care ii va solicita detalii cu privire la informatiile cerute de comisie in vederea elaborarii rapoartelor MCV, incepand din 2012 si pana astazi.

Demersul a fost initiat in contextul in care Antena 3 a prezentat duminica seara un fragment dintr-un document nepublic elaborat in 2012, adresat de CE ministrului Justitiei de la acea vreme, Mona Pivniceru, si in care erau mentionate numele mai multor inculpati, unii dintre ei condamnati definitiv intre timp. Printre aceste nume era si cel al lui Adrian Nastase, cel care a si publicat documentul integral pe Internet, in urma cu mai multe luni.

Premierul Dancila a declarat, miercuri, ca in respectivul document “aveam si nume despre care se cerea stadiul in care se afla procesul si pasii care trebuiesc urmati, ceea ce mi se pare deosebit de grav”.

“Am solicitat Ministerului Justitiei o analiza a cererilor pe care CE le-a facut catre MJ in perioada 2012-2018. Am primit in dimineata aceasta documentele de la MJ care confirma ceea ce a aparut in spatiul public si anume ca astfel de practici au mai fost facute.

Azi o sa trimit o scrisoare domnului presedinte Juncker in care o sa solicit detalii si informatii legate de aceste aspecte, care mi se par total nepotrivite si in totala neconcordanta cu ceea ce presupune MCV. Este foarte important pentru noi, pentru Romania, sa lamurim aceste lucruri”, a sustinut Viorica Dancila.

Scandalul a fost starnit duminica, atunci cand Mihai Gadea a prezentat la Antena3 un raport atribuit Comisiei Europene care includea anumite cerinte cu privire la MCV, inclusiv prezentarea de informatii privind stadiul in care se aflau dosarele unor inculpati celebri.

De la Antena3, stafeta a fost preluata de liderul PSD, Liviu Dragnea, pasata imediat premierului Viorica Dancila si apoi ministrului Justitiei, Tudorel Toader, care si-au transmis public mai multe mesaje pe aceasta tema, desi toti trei fac parte din aceeasi alianta aflata la guvernare.

Luni, Comisia Europeana a precizat ca nu comenteaza documente care nu sunt oficiale, iar marti a revenit cu noi precizari, la solicitarea unui cotidian din Romania.

” (Documentul – n.red.) a fost parte, in urma cu mai multi ani (2012), din schimbul normal de mesaje tehnice in cadrul MCV, cu referire la criteriul 3 care vorbeste despre ‘consolidarea progresului, continuarea investigatiilor profesioniste, non-partizane in cazul acuzatiilor de coruptie la nivel inalt’. Asa cum stiti, MCV-ul este un proces, bazat pe tratat, menit sa masoarea progresele facute de Romania raportat la o serie de criterii de comun agreate”, a declarat Christian Wigand, purtator de cuvant al Comisiei Europene, pentru Libertatea.

De altfel, singurele documente publice emise in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare sunt rapoartele care sunt prezentate oficial si remise autoritatilor de la Bucuresti.

