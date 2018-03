Dancila i-a schimbat pe sefii de la ANAF si de la Protectia Consumatorului. Deciziile au fost publicate in “Monitorul Oficial”

Premierul Viorica Dancila i-a schimbat din functie, miercuri, pe sefii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) si Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC). Deciziile au fost publicate deja in Monitorul Oficial.

Astfel, fostul ministru de Finante Ionut Misa i-a luat locul Mirelei Calugareanu la sefia ANAF, iar Marius Pirvu l-a inlocuit pe Bogdan Pandelica la presedintia ANPC.

Daca despre schimbarea sefei ANAF, Mirela Calugareanu, se stia, mai intai pe surse iar apoi informatia fiind confirmata de ministrul de Finante Eugen Teodorovici, despre inlocuirea sefului ANPC nu s-a vorbit deloc pana acum.

Bogdan Pandelica s-a aflat la sefia ANPC din noiembrie 2015. El a mai detinut aceasta functie si in perioada ianuarie 2009 – septembrie 2009. Totodata, intre mai 2012 si august 2013 el a fost vicepresedinte al Autoritatii Nationale a Protectiei Consumatorilor.

Cine este Marius Pirvu, noul sef ANPC

Marius Pirvu a fost ales consilier in Consiliul Judetean Arges, pe listele PSD, in mandatul 2016-2020. A fost directorul Directiei Petrochimice Bradu- Pitesti si directorul Administratiei Bazinale de Ape Arges Vedea.

Potrivit ultimei sale declaratii de avere, Marius Pirvu detinea 3 terenuri intravilane in comuna Babana din judetul Arges, in suprafata totala de 1.602 mp, dobandite prin donatie in anul 2016.

Noul sef ANPC mai are doua case, in aceeasi comuna, dobandite tot prin donatie, in 2016. Nu detine insa niciun autoturism.

In 2016 a incasat un salariu anual de 109.104 lei de la SC Oltchim SA, tichete de masa in valoare de 2.213 lei, o indemnizatie de 8.405 lei de la Consiliul Judetean Arges si o indemnizatie de 271 lei de la Spitalul de Psihiatrie “Sfanta Maria” Vedea.