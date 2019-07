Dancila e convinsa ca il poate invinge pe Iohannis: Tara poate avea primul presedinte femeie

Viorica Dancila, nominalizata de PSD pentru a candida la prezidentiale, are mare incredere ca il poate invinge pe Klaus Iohannis la alegerile din toamna.

Pentru ca a fost primul premier femeie, primul presedinte de partid femeie, Viorica Dancila spune ca nu vede de ce Romania nu ar putea avea si primul presedinte femeie.

“Cred ca am sanse si in fata lui Klaus Iohannis, pentru ca am demonstrat ca pot fi presedintele tuturor romanilor. Am demonstrat ca eu caut consensul, echilibrul si cred ca de acest lucru au nevoie romanii. Cred ca perioada in care impartim romanii in partidul meu si alte partide, in Guvernul meu si alte guverne, trebuie sa inceteze.

Cred ca pot sa demonstrez ca o campanie poate fi facuta pe proiecte, pe consens, pe lucruri bune pentru cetateni si nu prin jigniri sau violenta verbala. Cred ca pot sa demonstrez in perioada urmatoare ca un presedinte poate fi al tuturor romanilor si ca tara poate avea un presedinte femeie. Daca am demonstrat ca pot face performanta cred ca romanii pot vedea ca pot avea primul presedinte femeie.

Am demonstrat ca pot fi premierul tuturor romanilor, pot fi si presedintele tuturor romanilor. Cred ca am demonstrat ca pot sa imi reprezint tara pe plan extern si cred ca toate aceste lucruri pot fi apreciate de romani”, a spus Viorica Dancila, marti, dupa sedintele BPN si CEx.

Viorica Dancila a spus ca este constienta ca nu va fi o lupta usoara si ca va face tot ce poate pentru a recastiga increderea romanilor dezamagiti de PSD.

“Nu va fi o lupta usoara. Am incredere in mine, in colegii mei. In spatele nostru vor fi si cei pe care i-am dezamagit si vom face tot ce putem sa le recastigam increderea”, a subliniat liderul PSD.

Viorica Dancila a fost votata in BPN si apoi validata de Comitetul Executiv al PSD candidat al partidului la alegerile prezidentiale din toamna. Doar doi social democrati au votat impotriva: liderul PSD Olt Paul Stanescu si presedintele PSD Vaslui Dumitru Buzatu.

Urmatorul pas este validarea candidaturii Vioricai Dancila de catre congres pe 3 august.

