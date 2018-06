Dancila, discurs in Parlament presarat cu greseli. PNL a adus in sala un banner urias

Premierul Viorica Dancila a spus, miercuri, in plenul Parlamentului, unde se dezbate motiunea de cenzura, ca tot textul este o insiruire de falsuri, ea acuzand Opozitia ca mistifica realitatea pentru propriile jocuri politice.

In timpul discursului premierului, liberalii au desfasurat un banner imens in sala de plen cu mesajul “Luptam pana la capat pentru Romania”, iar parlamentarii Opozitiei au strigat de mai multe ori “Demisia”, in timp ce reprezentantii Puterii au aplaudat-o pe Dancila.

Ea i-a acuzat pe parlamentarii Opozitiei de aroganta si a spus ca mistifica realitatea pentru a le servi propriilor jocuri politice.

“Am parcurs cu atentie textul motiunii de cenzura depusa de Opozitie si va marturisesc ca sunt dezamagita. Am sperat ca, in ciuda adversitatii politice, va exista, dincolo de jocul politic, o abordare constructiva a criticii in beneficiul cetateanului. Am sperat sa fim averizati, corectati, ba chiar trasi de maneca, cu privire la anumite masuri care pot parea din perspectiva dumneavoastra discutabile.

Nu m-am asteptat ca intreaga motiune sa fie o insiruire de falsuri, o prezentare parca a unei alte realitati facute cu rea-credinta. Inteleg rolul Opozitiei si obligatia ei de a citica Guvernul. Acest lucru face parte din macanismul esential al democratiei, dar felul in care astazi, lipsita de argumente rationale, Opozitia submineaza intregul efort al Guvernului pe baza unor acuzatii lipsite de logica si realism ma face sa cred ca aceasta motiune nu reprezinta decat un joc politic. Mistificati realitatea pentru a va servi propriile interese politice”, a acuzat Dancila in discursul sau.

“Prezentati raul ca fiind bine, iar binele ca fiind rau. In discursul dumneavoastra, nu mai este loc de nuante. Totul este alb si negru. Tot ce face puterea e rau, iar tot ce faceti dumneavoastra este bine.

Acestea sunt premisele si concluzia motiunii care tradeaza o aroganta incredibila in raport cu prestatia indoielnica pe care ati avut-o cand ati fost la guvernare. Refuzati sa admiteti chiar si cele mai evidente lucruri bune care s-au intamplat in aceasta guvernare.

Pentru dumneavostra cresterea veniturilor romanilor este o masura populista care va aduce haosul in economie”, a continuat premierul.

“Nu mai mintiti”, au strigat parlamentarii Opozitiei, replica premierului fiind: “Eu stiu ca adevarul supara”. La un moment dat a spus, referitor la scandarile Opozitiei, ca nu face “nicio comentariu”.

De asemenea, parlamentarii Opozitiei au strigat “Hotii!” in timpul discursului premierului, fiind nevoie de interventia presedintelui de sedinta, care le-a atras atentia ca “vorbeste o doamna”.

Desi citeste, Viorica Dancila a facut cateva greseli spunand, de exemplu, Banca Monetara, in loc de Banca Mondiala