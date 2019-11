Dancila, despre 10 august: Eram in concediu, am spus sa nu fie oameni care sa fie accidentati

Candidatul PSD la alegerile prezidentiale, Viorica Dancila, a spus ca nu se afla in tara in 10 august 2018, fiind intr-un concediu de cinci zile cu sotul sau.

“Am cerut detalii despre ce se intampla. Am spus sa nu fie oameni care sa fie accidentati, sa nu fie loviti, si de o parte si de alta”, a afirmat ea.

Dancila a fost intrebata unde era in seara de 10 august 2018.

“Atunci am fost in concediu. Nu eram in tara, eram in concediu de cinci zile cu sotul meu. Am cerut detalii despre ce se intampla. Am spus sa nu fie oameni care sa fie accidentati, sa nu fie loviti, si de o parte si de alta. Cine a gresit trebuie sa suporte rigorile legii”, a spus Dancila.

Ea a sustinut, din nou, ca raportul privind violentele din 10 august a fost desecretizat 90 la suta in timpul mandatului sau.

“A fost desecretizat 90 la suta. Era o ancheta in curs si nu putea sa fie facut public. Desi e desecretizat, dar nu poate fi facut public. Era la parchet, DIICOT a avut acces la raportul din 10 august. E important ca justitia sa actioneze cat mai repede pentru a putea fi facut public. Organele de ancheta au avut acces la acest raport. Problema e legata de modul cum justitia va accelera in aflarea adevarului si pedesirea celor vinovati”, a afirmat Dancila.

Declaratiile au fost facute in cadrul unei intalniri cu presa ordanizata de PSD si Viorica Dancila la Palatul Parlamentului. La intalnire au fost invitati sa participe toti jurnalistii care au dorit sa ii adreseze intrebari candidatei PSD la presedintia Romaniei, fara teme date si fara limita de timp. Iata si celelalte declaratii facute de Viorica Dancila, in cele circa doua ore si jumatate in care a raspuns la intrebarile jurnalistilor.

