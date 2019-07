Dancila a cerut revocarea lui Narcis Neaga, seful interimar al companiei de drumuri

Premierul Viorica Dancila i-a cerut ministrului Transporturilor, Razvan Cuc, revocarea lui Narcis Neaga din functia de director general interimar al CNAIR, pe care il acuza de intarzieri nejustificate si un slab management al proiectelor de infrastructura.

Anuntul a fost facut printr-un comunicat oficial al Guvernului, in care se precizeaza ca Viorica Dancila a cerut o analiza referitoare la stadiul mai multor proiecte de investitii in infrastructura de transport si solicitat explicatii cu privire la intarzierile de proiectare si executie pentru tronsoanele 2 si 3 ale Autostrazii Sibiu-Pitesti, precum si la intarzierea lansarii procedurii de executie pentru tronsonul 4 al aceluiasi proiect.

Dancila a mai cerut si explicatii cu privire la faptul ca nu a fost relansata procedura de licitatie pentru executia sectiunilor 3 si 4 din Drumul expres Pitesti-Craiova, ca urmare a contestarii procedurilor initiale, se mai arata in comunicat.

Premierul si-a exprimat ferm nemultumirea legata de faptul ca actuala conducere a CNAIR a dezinformat in legatura cu stadiul lucrarilor pentru loturile 3 si 4 ale Autostrazii Lugoj-Deja, asumate a fi finalizate la sfarsitul anului 2018.

In urma analizei din care au rezultat intarzieri nejustificate si un slab management al conducerii CNAIR in implementarea proiectelor de infrastructura de transport, Viorica Dancila a cerut ministrului Transporturilor, Razvan Cuc, revocarea lui Narcis Neaga din functia de director general interimar al CNAIR, se mai arata in comunicatul Guvernului.

Anuntul vine dupa ce Viorica Dancila a mai anuntat de doua ori in ultimele luni ca l-ar putea da afara pe Narcis Neaga, seful Companiei de Drumuri.

Narcis Neaga a fost numit director general interimar al CNAIR in mai 2018, la mai bine de doi ani dupa ce fusese demis din aceasta functie, in timpul Guvernului Ciolos, din cauza ca era acuzat de abuz in serviciu de procurorii DNA.

DNA a clasat in februarie 2018 dosarul in care era cercetat Neaga, pe motiv ca fapta de care era acuzat nu mai figura in legea penala, in urma unei decizii a Curtii Constitutionale a Romaniei.

