Dan Voiculescu, primele declaratii: Mie mi-au fost furaţi trei ani. Aceşti ani nu mi-i mai dă nimeni, chiar dacă intră Băsescu la închisoare

Dan Voiculescu a declarat marţi după-amiază, după decizia instanţei de eliberare condiţionată a sa, că i-au fost furaţi trei ani din viaţă, pe care nu îi va mai da nimeni, chiar dacă Traian Băsescu va ajunge la închisoare. Omul de afaceri a mai spus că trei ani a trăit într-un “acvariu”.

Dan Voiculescu a făcut mai multe declaraţii la ieşirea de la Spitalul Universitar, unde a fost internat de vineri.

“Mi-au fost furaţi trei ani din viaţă. Aceşti trei ani nu mi-i dă nimeni, chiar dacă intră Băsescu la închisoare. Cât am stat în puşcărie, am avut două sentimente deosebite, profunde, care au iesit în evidenţă. Primul sentiment a fost unul de durere a pleopelor, pentru faptul că stăteam cu ochii închişi mai mult de jumătate de zi. Mi-am creat un fel de acvariu în care am încercat şi am reuşit să trăiesc. Am trăit trei ani într-un acvariu”, a afirmat Dan Voiculescu.

Voiculescu a mai spus că al doilea sentiment pe care l-a avut în această perioadă a fost de regret: “Regretul că 12 familii au avut de suferit din cauza mea. Oameni care au fost implicaţi în acest proces ca să pot să fiu eu dus la închisoare”.

În timpul declaraţiei sale, Voiculescu le-a cerut jurnaliştilor să închidă ochii, “pentru a se teleporta la poarta penitenciarului”.

Dan Voiculescu a explicat şi motivul pentru care a fost internat.

“Pentru că suntem la spital, cred că am datoria să vă spun adevărul despre problemă, pentru că au fost fel de fel de balbaieli. Că am fost operat, că nu am fost operat, că am murit, că n-am murit. Am avut un sindrom de ocluzie intestinală provocată de o strangulare a intestinului subţire. E periculos, pentru că intestinul se poate sparge. Vreau pe această cale să mulţumesc public doamnei doctor Petrescu de la puşcăria Rahova şi domnului doctor Sorin Oprescu. Doamna doctor aproape că m-a obligat să merg la spital, eu nu am vrut. Eu sigur voi fi operat. Ce am avut eu a fost un fel de preinfarct, dar pe intestin. Trebuie operaţie, pentru că o recidiva poate fi fatală”, a marturisit Dan Voiculescu la ieşirea din spital.

