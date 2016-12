Dan Nica si Alexandru Athanasiu, urmariti penal sub control judiciar in dosarul Microsoft 2

Fostul ministru al Comunicatiilor Dan Nica si fostul ministru al Educatiei Alexandru Athanasiu sunt urmariti penal sub control judiciar pentru abuz in serviciu in dosarul cunoscut drept “Microsoft 2″.

Pe durata controlului judiciar, Athanasiu (foto) are interdictia de a parasi teritoriul Romaniei fara incuviintarea prealabila a organului de urmarire penala competent.

Totodata, procurorii anticoruptie au mai dispus punerea in miscare a actiunii penale si fata de Silvia Adriana Ticau, secretar de stat la Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei in perioada 2003 – iunie 2004, respectiv de ministru al Comunicatiilor in perioada iulie – decembrie 2004, pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu in forma continuata, se arata intr-un comunicat al DNA.

Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a cerut, in 23 noiembrie,sesizarea presedintelui Klaus Iohannis pentru urmarirea penala a fostilor ministri Dan Nica, Adriana Ticau si Alexandru Athanasiu pentru abuz in serviciu in dosarul “Microsoft 2″.

Procurorii aratau, la acel moment, ca, in calitate de ministru, Dan Nica, cu incalcarea dispozitiilor privind achizitiile publice, a initiat si a sustinut proiectele HG nr.1.473/ 11.12.2003 si nr.470/ 01.04.2004, prin care s-a aprobat incheierea intre Guvern si Fujitsu Siemens Computers GmbH a contractului comercial de inchiriere de licente referitor la produsele Microsoft.

“In acest sens s-a invocat, in mod nereal, calitatea Fujitsu Siemens Computers de unic distribuitor pentru aceste produse, astfel incat respectiva firma sa fie favorizata prin evitarea organizarii unei licitatii publice. Astfel, s-a cauzat, pe de o parte – un prejudiciu in valoare totala de 47.594.843,88 USD repercutat in patrimoniul Secretariatului General al Guvernului, respectiv Ministerului Comunicatiei si Tehnologiei Informatiei, iar pe de alta parte – un folos patrimonial necuvenit, in acelasi cuantum, in favoarea Fujitsu Siemens Computers GmbH”, se preciza intr-un comunicat al DNA.

DNA mai mentiona ca, in calitate de ministru, Alexandru Athanasiu, cu incalcarea dispozitiilor privind achizitiile publice, a initiat si a sustinut proiectul HG nr.1778/ 21.10.2004, prin care s-a aprobat extinderea contractului fara a exista un necesar fundamentat.

La sfarsitul lunii noiembrie, presedintele Klaus Iohannis a transmis ministrului Justitiei cererea de urmarire penala a fostilor ministri ai Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei Dan Nica si Silvia Adriana Ticau si a lui Alexandru Athanasiu, fost ministru al Educatiei si Cercetarii, in dosarul “Microsoft 2″.