Dan Barna, despre proiectele pe fonduri europene investigate de DNA: Moral, sunt foarte linistit. Cum explica rolul surorii sale

Presedintele USR, Dan Barna, spune ca dosarul deschis de DNA in legatura cu afacerile sale cu fonduri europene nu este o forma de presiune si afirma ca nu are nicio “ingrijorare” in aceasta privinta.

“Nici pe departe nu m-a influentat niciun moment. E dreptul oricarei institutii sa faca ce fel de verificari considera. Chiar eu am solicitat ca verificarile respective sa fie facute de DNA, ca fiind o institutie care nu e subordonata politic si e normal sa am aceasta solicitare ” a spus Barna marti seara, la Digi 24.

Acesta a adaugat ca nu are “niciun fel de ingrijorare” in ceea ce priveste activitatea sa derulata in cadrul proiectelor pe fonduri europene inainte de a intra in politica.

“Este o activitate perfect corecta, legala, morala, verificata si de institutiile romane si de institutiile europene, nu a existat nicio corectie, nu a existat nicio sesizare de nereguli, sunt foarte linistit din aceasta perspectiva”, a explicat candidatul USR.

„Știu că a existat în spațiul public genul acela de solidaritate, domnule, să recunoască că a greșit, că nimeni nu e perfect și dacă a fost o greșeală, asta este, se întâmplă. Pe subiectul că aș fi acordat o parte din finanțare unei structuri de economie socială din care făcea parte și sora mea, era unul dintre antreprenorii respectivi. Doar că Ghidul solicitantului prevedea în mod expres că poate să fie fondator al structurii de economie socială inclusiv beneficiarul și oricine altcineva. Am avut și o corespondență cu autoritățile de management, întrebându-i, practic, conform Ghidului – și multe din celelalte proiecte finanțate pe linia aceea de economie socială au fost chiar beneficiarii fondatori. Eu însumi puteam să fiu. Pentru cei care înțeleg proiectele e o distincție foarte importantă. De-asta spun că și moral sunt foarte liniștit”, a declarat Dan Barna la Digi24.

El a explicat că acele proiecte de economie socială nu sunt precum proiectele antreprenoriale. „Acolo instruiești 400 de antreprenori și alegi 40 cărora le acorzi finanțare. Într-adevăr, aceia, fiind o procedură competitivă, tu, evaluând planurile de afaceri, acolo într-adevăr, selecția am făcut-o cu om de la Camera de Comerț, cu bancheri, cu oameni externi nouă, ca să nu fie conflict de interese. Aici, proiectul a fost evaluat de către minister, eu nu am fost implicat nici în evaluare, nici în acordare. Din momentul în care noi am depus proiectul, puteam să fiu eu în locul surorii mele. Aș fi fost vinovat moral? Pentru că Ghidul asta spunea: că cel care are finanțarea poate și trebuie să înființeze structurile acelea. Aici nu a fost nicio procedură competitivă. Eu nu am ales-o pe sora mea dintre niște beneficiari potențiali, asta e distincția importantă. Am întrebat, am corespondență cu ministerul exact pe acest subiect. Și mi s-a răspuns: respectați Ghidul, care asta ne spunea, deci e o procedură strictă, clară și morală. Pe acea evaluare, asta se solicita: ca ceea ce s-a depus să fie evaluat de către minister, de la bun început fiind foarte clar cine sunt antreprenorii. Eu nu am acordat eu surorii mele. Din proiect făcea parte și sora mea, putem să privim asa lucrurile practic”.

Barna a catalogat drept “spectaculoase dezvaluiri de campanie” articolele despre afacerile sale dinaintea intrarii in politica si spune ca “si moral este foarte linistit” in ceea ce priveste proiectele pe fonduri europene.

“Pentru mine nu a fost o presiune, nu putem sa nu observam ca ea a aparut in campania electorala si, dincolo de ancheta jurnalistica, a fost folosita de foarte mijloace media ca instrument de lupta in campania electorala. Asta este o realitate si am foarte mare incredere in cetatenii Romaniei ca citind aricolele si, vazand cum sunt folosite, vor lua decizia in consecinta, cu intelepciune”, a afirmat candidatul USR PLUS.

Intrebat care ar fi adversarul politic care a pus subiectul pe agenda publica, presedintele USR a spus: “La cum arata lucrurile – si cei de la Rise chiar in interviul pe care l-am avut cu dansii mi-au spus ca au primit din Ministerul Fondurilor dosarul complet al rambursarii mele, ca a fost o persoana de buna credinta care le-a transmis tot dosarul, dincolo de raspunsul oficial al Ministerului – a plecat dintr-o institutie controlata de doamna Dancila, a ajuns intr-o ancheta jurnalistica perfect legitima, s-a intors la alta institutie controlata de doamna Dancila.

Putem trage aceasta concluzie, ca ar veni dinspre contracandidatul direct pentru turul doi, PSD, nu? Nu am date, repet, este o parere personala, cum la fel de bine orice alta parere legata de cine e in spatele acestui succes de coordonare mediatica, sa spun asa… Dar nestiind si neavand dovezi, nu pot sa fac acuzatii”.