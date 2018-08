Daea ii obliga pe fermieri sa-si puna pe foc culturile calcate de mistreti, pentru a impiedica raspandirea pestei porcine

Un ordin al ministrului Agriculturii, Petre Daea, ii obliga pe fermieri sa isi distruga toate culturile care au fost calcate de mistreti, intr-o incercare disperata de a opri extinderea pestei porcine africane, in Romania. Proprietarii de terenuri afectati vor fi despagubiti.

In documentul semnat de ministrul Agriculturii, Petre Daea, la Articolul 1, se arata ca:

“Incepand cu data prezentului ordin, in zonele afectate de pesta porcina africana, in focarele care au fost declarate ca urmare a depistarii bolii la mistreti, se interzice dislocarea plantelor, consumate partial sau neconsumate. Plantele vor fi neutralizate la fata locului de fiecare proprietar/utilizator de teren agricol”.

Singurul focar de pesta porcina din Romania in care boala a fost depistata, pana la acest moment, doar la mistret a fost raportat in judetul Salaj. Directorul Directiei Agricole Judetene (DAJ) Salaj, Dorel Vasile Duca, a explicat pentru Ziare.com care dintre fermieri urmeaza sa isi distruga culturile si in ce conditii.

“Inainte de toate, nu vorbim despre culturi intregi distruse, la nivel judetean, nici in Salaj si nici in alta parte. Ordinul ministrului – care de altfel este destinat circuitului intern, institutional – mentioneaza clar faptul ca se vor distruge doar culturile afectate de porcii mistreti.

La acest moment, mai sunt in camp doar culturi de floarea soarelui, porumb si soia, care ar mai putea fi afectate de porcii mistreti. Ce are fermierul de facut? Inainte de recoltat trebuie sa isi examineze culturile. In cazul in care exista, sa spunem, stiuleti mancati pe jumatate sau alte plante partial consumate, acelea nu trebuie recoltate si duse in gospodarie, tocmai pentru a limita riscurile de transmitere a bolii.

De asemenea, culturile prin care au trecut mistretii si le-au culcat la pamant nu trebuie recoltate. Ele trebuiesc imprejmuite si distruse. Ulterior, locul urmeaza sa fie dezinfectat. Este inca o masura de siguranta care nu-l costa cine stie ce pe fermier.

O pompa de spate cu care sa stropeasca are fiecare, in curte. Iar substantele pentru dezinfectat urmeaza, din cate am inteles eu, sa fie distribuite de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) “, a declarat Dorel Vasile Duca pentru Ziare.com.

Mentionam ca Petre Daea a declarat ca taranii vor fi despagubiti pentru toate culturile pe care vor fi obligati sa le distruga.