Dacian Ciolos si sotia sa, implicati intr-un accident de circulatie usor

Dacian Ciolos a fost implicat, joi, intr-un accident de circulatie usor in judetul Dambovita. Masina in care se aflau fostul premier si sotia sa a fost lovita de un sofer targovistean care circula cu viteza si nu a pastrat distanta in mers, scrie Gazetadambovitei.ro. Fostul premier si sotia sa nu au fost raniti in accident.

Masina celuilalt sofer a suferit daune importante, iar in urma impactului s-au deschis airbag-urile. Potrivit presei locale, sotii Ciolos au sarit in ajutorul soferului, speriati ca masina targovisteanului ar putea lua foc.

Fostul premier a vizitat, in judetul Dambovita, Magicamp, tabara pentru copiii cu afectiuni oncologice deschisa de fostul ministru al Sanatatii din Guvernul tehnocrat, Vlad Voiculescu, a declarat pentru Hotnews.ro Liviu Iolu, fostul purtator de cuvant al Guvernului Ciolos.