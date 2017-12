Dacian Cioloș anunță că își va lansa un partid desprins din platforma Romania 100

Fostul premier Dacian Cioloş anunţă că va lansa un partid, care se va desprinde din Platforma România 100. Fostul premier spune că această nouă formaţiune va participa şi la următoarele alegeri, indiferent când vor avea ele loc.

Noul partid va colabora cu formațiunile cu care împărtășește aceleași valori, a precizat Dacian Cioloș, în condițiile în care fostul premier a fost curtat intens de USR și PNL pentru a li se alătura în campania electorală din 2016.

„Din Platforma România 100 se va desprinde un partid politic şi asta fără nicio îndoială. Noi, cei care am fondat România 100 suntem hotărâţi să facem lucrul acesta. Aş spune chiar că e un proces natural (…) Da, se va desprinde un partid politic din Platforma România 100, dar care are nevoie de o fundaţie solidă de principii, de idei, de valori şi are nevoie şi de o viziune şi de programe şi chiar de proiecte. Cred că este necesar să arătăm oamenilor nu doar o viziune şi o ideologie, e nevoie să arărtăm ce înseamnă, în ce se traduce ideologia, în ce se traduc acele valori, principii, etică, morală care pot să contureze la un moment dat şi ideologia”, a anunţat Dacian Cioloş la o întâlnire cu membrii Platformei România 100.

El a spus că viitoarea formaţiune politică nu va acţiona împotriva partidelor cu care împărtăşeşte aceleaşi valori, ci va fi deschisă colaborării.

„Există un risc ca acest proiect să ducă la fărâmiţarea opoziţiei care şi aşa, cât o fi ea de puternică, e împărţită pe mai multe bucăţi (…) Mie mi se pare cumva ca o responsabilitate pe care n-am cum decât să o asum ca din această platformă să se desprindă şi un partid politic, care nu va acţiona împotriva celor cu care împărtăşim valorim idei şi principii comune, cu care avem acelaşi ADN şi că vom fi deschişi celor cu care putem lucra. Nu avem de gând să ne batem cu cei alături de care trebuie să acţionăm în perioada următoare. Ne dorim să lucrăm împreună cu cei care nu doar dclară, dar şi dovedesc că împărtăşesc aceleaşi valori şi principii”, a mai spus Cioloş.

„Vom fi gata să ne prezentăm la următoarele alegeri cu o ofertă politică, indiferent când vor avea ele loc”, a mai arătat fostul premier.

