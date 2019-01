Dacian Cioloș a fost ales președintele PLUS cu 99,17% din voturi

Dacian Cioloș a fost ales sâmbătă, cu majoritate de voturi, în funcția de președinte al Partidului Libertate, Unitate și Solidaritate (PLUS) în cadrul Convenției Naționale de sâmbătă, pentru un mandat de un an. Peste 99% din delegații prezenți au votat pentru susținerea lui Cioloș.

Din 1557 de delegați prezenți, care au votat pentru alegerea președintelui PLUS, doar șapte au votat împotriva susținerii lui Dacian Cioloș, șase delegați s-au abținut de la vot, iar 99,17% au votat pentru ca Dacian Cioloș să devină liderul PLUS, potrivit rezultatelor obținute în cadrul Convenției Naționale PLUS de sâmbătă. „O să regretați probabil, pentru că o să vă punem la treabă. Va mulțumesc pentru încredere și celor care își pun întrebarea ce sens are spectacolul asta cu vot de jumătate de oră, e important pentru noi să începem un proces așa cum trebuie. Trebuie să ne obișnuim cu un anumit fel de a face lucrurile, cât mai transparent. V-am cerut un mandat de maxim un an de zile. În maxim un an de zile o să ne revedem aici la Convenție Națională în care să realegem structurile partidului. Obiectivul pe care vi-l dăm este să contribuim împreună la dumneavoastră la organizarea partidului. Oricine de aici putea să candideze cu o lista la președinția partidului”, le-a transmis Dacian Cioloș delegaților, după anunțul rezultatelor voturilor.

Liderul PLUS a adăugat că alegerile care vor conta pentru partid sunt alegerile parlamentare din 2020, pentru ca partidul să obțină majoritate.„În lunile care care urmează principalul obiectiv este construcția paridului de jos în sus. Avem de pus în aplicare o strategie politică, pentru că asta e contextul în care noi ne angajăm. Proiectul acesta nu este un scop în sine, ci este pentru România. În România în următoarele luni avem patru rânduri de alegeri și după alegeri avem patru ani de guvernare fără alegeri. Acesta este principalul meu obiectiv și asta e scopul pentru care am intrat în politică, să contribui atât cât pot să avem această m,ajoritate politică după alegerile parlamentare. Acolo o să mă vedeți. Nu o să plec din România. Dacă voiam să plec nu mai veneam. Îmi pun la dispoziția partidului toată susținerea de care sunt capabil că să obținem rezultate bune”, a adăugat Cioloș. Dacian Cioloș a adăugat că următorul Consiliu Național va avea loc peste un an.

„Este un proiect politic pe care vi-l propun să îl dezbatem, dacă îmi veți da acest mandat astăzi ți în lunile care vin, în mai puțin de un an, să facem în așa fel încât această viziune politică să fie împărtășită și de dumneavoastră și să construim ceva care să ne reprezinte și să vă reprezinte. În așa fel încât la următoarea Convenție Națională pe vcare eu mi-aș dori să o organizăm în mai puțin de un an, după ce vom fi organizați, să avem un program politic care să ne reprezinte și care să vă reprezinte. Ceea ce vă propun astăzi aici este un proiect, un punct de început”, a conchis Cioloș.