Cutremur de 6,3 in Coreea de Nord, provocat de un test nuclear. Phenianul anuntase cu cateva ore inainte ca a dezvoltat o bomba cu hidrogen

​ Un cutremur de suprafata cu magnitudinea 6,3 a zguduit duminica Coreea de Nord, sugerand ca a detonat un dispozitiv nuclear pentru a sasea oara, seismul avand loc la cateva ore dupa ce anuntase ca a dezvoltat o bomba cu hidrogen avansata, cu “mare putere distructiva”, informeaza Reuters.

Cutremurul a avut loc la 75 km la nord-nord-vest de Kimchaek. Seismele recente din regiune au fost cauzate pana acum de teste nucleare.

Presedintele comisiei pentru aparare a parlamentului sud-coreea a declarat ca seismul a fost probabil generat de o explozie de 100 de kilotone, adica de patru-cinci ori mai puternica decat cea aruncata la Nagasaki in 1945.

Autoritatile de la Tokio au anuntat ca a fost cu certitudine o explozie nucleara. “Dupa ce am examinat datele am ajuns la concluzia ca a fost un test nuclear”, a spus ministrul de externe Taro Kano intr-o conferinta de presa transmisa de televiziunea nationala dupa o intrunire a Consiliului National de Securitate din Japonia. Ministrul aparariia spus ca a trimis trei avioane care sa masoare nivelurile de radiatie.

Acest nou test inseamna ca tensiunile vor creste din nou in regiune. Donald Trump si premierul japonez Shinzo Abe au discutat la telefon despre criza nucleara ce “escaladeaza”.

Cutremurul a avut loc la doar 10 km adancime, a anuntat US Geological Survey.

Martori din orasul chinez Yanji, aflat la granita cu Coreea de Nord au spus ca au simtit un cutremur ce a durat circa 10 secunde, urmat de o replica seismica. Autoritatile chineze au spus ca primul a fost provocat probabil o explozie, iar replica de “un colaps”.

Cu doar cateva ore inainte, agentia de presa oficiala a regimului scrisese ca Kim Jong Un a studiat o bomba cu hidrogen ce poate fi pusa pe o racheta balistica intercontinentala (ICBM).

Anuntul vine in conditiile unor tensiuni tot mai mari in Peninsula Coreea din cauza testelor Phenianului din iulie, cu rachete ce pot zbura 10.000 de km, ceea ce inseamna ca parti din Statele Unite sunt in raza de actiune.

Sub regimul Kim Jong Un, Coreea de Nord a cautat sa dezvolte un dispozitiv nuclear destul de mic si de usor incat sa fie pus pe o racheta cu raza lunga fara sa ii afecteze raza de actiune, racheta care sa fie capabila sa reintre in atmosfera Pamantului.

Coreea de Nord, care isi desfasoara programele nuclear si de rachete sfidand Consiliul de Securitate ONU a anuntat duminica, prin agentia KCNA, ca “a reusit recent” sa realizeze o bomba mai avansata cu hidrogen ce va fi incarcata pe o ICBM.

“Bomba cu hidrogen, a carei putere exploziva este ajustabila de la 10 la 100 de kilotone este o bomba termonucleara multifunctionala cu o mare putere distructiva ce poate fi detonata chiar si la altitudini mari pentru un atac cu un super- puternic EMP (puls electromagnetic), potrivit obiectivelor strategice.

Cutremurele provocate de testele nucleare ale Coreii de nord au crescut tot mai mult in magnitudine de la primul test, din 2006, indicand ca Phenianul isi imbunatateste constant puterea distructiva a tehnologiei sale nucleare.

Cutremurul ce a urmat celui de-al cincilea test, cel din septembrie 2016, a avut o magnitudine de 5,3, potrivit US Geological Survey.

HotNews