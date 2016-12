Cutremur de 5,3 grade in zona Vrancea

Un cutremur de 5,3 grade pe scara Richter s-a produs in noaptea de marti spre miercuri, la ora 01.20, in zona seismica Vrancea, la o adancime de 98,9 kilometri, conform datelor publicate pe site-ul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). Seismul a fost resimtit puternic in Capitala, dar si in orasele Brasov si Sibiu. Magnitudinea cutremurului a fost anuntata initial de INFP ca fiind de 5,2 grade, apoi revizuita la 5,4 si in final la 5,3 grade.

Ora exacta a producerii cutremurului a fost 01:20:55, epicentrul fiind localizat la circa 8 kilometri vest de localitatea Nereju, judetul Vrancea.

Centrul mediteranean de seismologie mentioneaza ca seismul a fost resimtit si in Republica Moldova, Bulgaria si vestul Turciei.

Ultimul cutremur puternic inregistrat in tara noastra s-a produs pe 24 septembrie, acesta avand magnitudinea de 5,3 si fiind resimtit pe intreg teritoriul Romaniei, dar si in Republica Moldova.

Potrivit datelor INFP, cea mai importanta miscare tectonica din Romania in ultimii ani a fost inregistrata in anul 2014, pe 22 noiembrie, cand s-a produs un cutremur de 5,7 grade pe scara Richter.