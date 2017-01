Cutremur de 4 grade pe scara Richter in judetul Vrancea, la ora 6:23

Un cutremur cu magnitudinea de 4 grade pe scara Richter s-a produs joi dimineata, la ora 6:23, in judetul Vrancea, conform datelor publicate pe site-ul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP).

Seismul a avut loc la o adancime de 140,2 de kilometri, iar localitatile cele mai apropiate de epicentru au fost Jitia – 16 kilometri si Focsani – 52 de kilometri, in timp ce fata de Bucuresti distanta a fost de 137 de kilometri, potrivit Agerpres.

Cele mai importante seisme din acest an au avut loc pe 24 septembrie, la ora locala 2:11, in zona Vrancea, avand magnitudinea de 5,3 grade pe Richter si pe 28 decembrie, tot in Vrancea si de magnitudine similara, 5,3 grade, dar la ora locala 1:20.

De la inceputul anului, in Romania s-au produs 4 cutremure cu magnitudini intre 2,2 si 4 grade pe scara Richter.