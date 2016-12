Cutia neagra a avionului rusesc prabusit in Marea Neagra a fost gasita. Posibila cauza a tragediei, obiecte straine la motor

Scafandrii au gasit in noaptea de luni spre marti una dintre cutiile negre ale avionului rusesc Tupolev-154 prabusit duminica in Marea Neagra, a spus o sursa citata de agentia TASS. Cutia neagra va fi dusa la Moscova pentru expertiza, a adaugat aceasta.

Totodata au fost gasite inca trei cadavre ale pasagerilor, astfel ca pana acum au fost recuperate cel putin 12 trupuri neinsufletite, scrie Ria Novosti citand o sursa din ancheta.

“Una dintre teoriile-cheie in acest moment pentru prabusirea avionului este ca obiectele straine au patruns la motor”, a declarat sursa, adaugand ca alte cauze posibile, cum ar fi erori de pilotaj si defectiuni tehnice sunt investigate.

De asemenea, scafandrii mai au recuperat bucati din epava.

Avionul rus Tu-154 al Ministerul Apararii s-a prabusit duminica in Marea Neagra dupa decolare de pe aeroportul Soci, omorand cele 92 de persoane de la bord. Aparatul era in drum spre Latakia, in Siria, si transporta 64 de membri ai faimosului Ansamblul coral Alexandrov al armatei, voluntari si jurnalisti care urmau sa petreaca sarbatorile cu soldatii rusi din Siria.

HotNews