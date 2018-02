Cursuri suspendate integral, luni si marti, in Bucuresti si trei judete. In cateva judete orele sunt suspendate partial

Cursurile sunt suspendate luni si marti in toate unitatile de invatamant din Bucuresti si judetele Dolj, Ilfov si Teleorman, din cauza conditiilor meteo nefavorabile. De asemenea, in judetul Constanta, cursurile vor fi suspendate integral in ziua de luni, 26 februarie. In municipiul si in judetul Giurgiu, cursurile sunt suspendate atat luni, 26 februarie, cat si marti, 27 februarie, cu exceptia gradinitelor cu program prelungit din municipiul Giurgiu. Totodata, in alte cateva judete, cursurile sunt suspendate partial.

“Este vorba de Ialomita cu o unitate scolara din mediul rural care a avut probleme cu centrala termica. In Mehedinti – o unitate scolara spre care drumul nu a fost deszapezit, Teleorman suspenda cursurile dupa ora 12,00, iar pentru data de 27 februarie suspenda cursurile in toate unitatile de invatamant. In Botosani, 14 elevi nu au putut fi adusi cu microbuzul, in Cluj o scoala din mediul rural – tot probleme la centrala termica. In Tulcea – doua unitati scolare si in Olt cursuri suspendate in 10 unitati scolare din mediul rural”, a precizat, pentru AGERPRES, secretarul de stat in Ministerul Educatiei Ariana Bucur.

Cursurile sunt suspendate integral, luni si marti, in Bucuresti si in judetele Dolj si Ilfov.

Potrivit MEN, in judetul Constanta cursurile sunt suspendate integral in ziua de luni, iar in municipiul si in judetul Giurgiu cursurile vor fi suspendate atat luni cat si marti, cu exceptia gradinitelor cu program prelungit din municipiul Giurgiu.

Ministerul Educatiei Nationale reaminteste ca, in situatii deosebite, bine fundamentate, in functie de conditiile climatice si de specificul zonei si al scolii, inspectoratele scolare judetene si/ sau Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti pot aproba, la cererea conducerii unitatilor de invatamant, modificari ale structurii anului scolar. Acestea se pot aproba numai in masura in care se asigura parcurgerea integrala a programelor scolare. In cazurile de fata, orele de curs vor fi recuperate conform calendarului stabilit de fiecare unitate de invatamant, cu aprobarea inspectoratelor scolare judetene, respectiv ISMB.