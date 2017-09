Cursa Wizz Air Bucuresti-Catania, aterizare cu probleme dupa ce aeronava a lovit o pasare. Panica la bordul avionului, doi pasageri au lesinat

Pasagerii unui zbor Wizz Air de la Bucuresti spre Catania (Sicilia, Italia) au trecut prin momente de panica la bordul aeronavei, dupa ce aparatul ar fi lovit o pasare cu cateva minute inainte de aterizare, iar aeronava a intrat picaj. Doi calatori au lesinat si au avut nevoie de ingrijiri, a relatat un alt pasager al cursei, la Antena 3.

In final, avionul a aterizat in siguranta in Catania.

Radu, un pasager al cursei, a povestit intr-o interventie la Antena 3: “Cam cu 20-30 de minute inainte de aterizare au inceput turbulentele. Pana aici nimic neobisnuit. Dar inainte de aterizare, pilotul a avut un anunt in care pomenea de “bird strike” (aparatul a lovit o pasare, n.r.) si ca mai ramanem circa 10-15 minute in aer”.

Potrivit acestuia, multi dintre calatori s-au panicat, iar doi dintre acestia au lesinat, avand nevoie de ingrijiri.

“S-a creat panica in avion. Doua persoane care au lesinat au fost intinse pe jos de catre pasageri si de catre personal”, a relatat el, explicand ca situatia a durat aproximativ 20-25 de minute, timp in care calatorii erau foarte speriati, “pentru ca avionul tot cobora, urca, era in picaj efectiv”.

Avionul plecase deja cam cu 20-30 de minute intarziere si cred ca am intarziat cu 40-50 de minute, poate chiar o ora, la aterizare”, a mai mentionat el.

