Cumnatul lui Sebastian Ghita si directorul Teamnet au fost retinuti de DNA

Cristian Anastasescu, cumnat al lui Sebastian Ghita si patron al Asesoft International, si Bogdan Padiu, directorul Grupului Teamnet, au fost retinuti, luni seara, de catre procurorii DNA, in noul dosar de coruptie care il vizeaza pe fostul deputat.

Cei doi au fost retinuti dupa aproape opt ore de audieri la sediul DNA Ploiesti, unde au dat explicatii in noul dosar in care se suspecteaza ca trei firme conduse sau controlate de rude sau prieteni ai lui Ghita i-ar fi dat acestuia 50 de milioane de lei, pe care fostul deputat sa ii dea mai departe ca mita.

Banii erau destinati unor ministri sau functionari publici care sa contribuie la castigarea unor noi contracte de catre cele trei societati.

Cumnatul lui Sebastian Ghita, Cristian Anastasescu, a fost adus la sediul DNA Ploiesti in jurul orei 11:50, cu o masina a MAI, fiind insotit de ofiteri judiciaristi.

Dupa cateva zeci de minute, la DNA a fost adus cu mandat si Bogdan Padiu, directorul Grupului Teamnet, detinut pana in 2012 de fostul deputat Sebastian Ghita.

Cei doi au fost audiati aproape opt ore de catre procurorii DNA, apoi au fost scosi din sediul DNA Ploiesti incatusati si preluati de doua masini, urmand sa isi petreaca noaptea in arest.

La iesirea din sediul DNA Ploiesti, nici Anastasescu, nici Padiu si nici avocatii lor nu au facut declaratii.

Surse judiciare au declarat ca in dosarul in care cumnatul lui Sebastian Ghita si Bogdan Padiu au fost audiati la DNA Ploiesti apar numele a trei firme controlate de catre fostul deputat, care i-ar fi dat acestuia 50 de milioane de lei, bani destinati unor ministri sau functionari publici cu putere de decizie in acordarea unor contracte din fonduri publice.

Initial, suma vehiculata in acest dosar a fost de 50 de milioane de euro, insa este vorba, de fapt, despre 50 de milioane de lei.

Cumnatul lui Ghita si directorul Teamnet au calitatea de suspecti in acest dosar care vizeaza infractiuni de trafic de influenta, spalare de bani si constituire de grup infractional organizat.

Teamnet International, firma detinuta de Sebastian Ghita pana in 2012, se numara printre companiile cu cele mai mari sume incasate pentru contractele incheiate cu institutiile publice pentru produse software, in perioada 1 ianuarie 2011 – 31 iulie 2016, potrivit unui raport publicat la inceputul lunii decembrie de Corpul de control al premierului Dacian Ciolos.

Printre institutiile publice care au contracte cu Teamnet se numara Ministerului Apararii (contract de 2,6 milioane euro), Banca Nationala a Romaniei (BNR), dar si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS), cu un contract de 8,95 milioane lei (1,98 milioane euro), cu TVA, pentru mentenanta Platformei Informatice a Asigurarile de Sanatate (PIAS).

Anastasescu apare in mai multe dosare ale lui Ghita

In 18 ianuarie, procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat ca Sebastian Ghita este cercetat in mai multe dosare, unele dintre ele inca nepublice, deschise inclusiv in urma unor sesizari ale SRI.

Numele lui Anastasescu apare in mai multe dosare in care este urmarit penal sau inculpat Sebastian Ghita, el fiind suspectat ca ar avea cunostinte despre afaceri ale fostului deputat si ca unele dintre firmele controlate de acesta ar fi inregistrate pe numele lui Anastasescu.

De fiecare data cand a fost chemat la DNA Ploiesti, Anastasescu a fost citat si a venit singur, aceasta fiind pentru prima data cand a fost adus cu mandat.

Ghita e dat disparut de peste doua luni

Amintim ca Sebastian Ghita a fost trimis in judecata in doua dosare penale, cel in care mai sunt acuzati fosti sefi din Politie si Parchet din Prahova si un altul in care este judecat alaturi de fostul primar al Ploiestiului Iulian Badescu.

De asemenea, Sebastian Ghita este urmarit penal in alte doua dosare de coruptie, respectiv cel privind vizita fostului premier britanic Tony Blair in Romania in 2012 si cel in care cumnatul fostului premier Ponta Iulian Hertanu este acuzat de fraude cu fonduri europene si alte infractiuni, in acesta din urma fiind cercetati si fostul sef al CJ Prahova Mircea Cosma, precum si fiul acestuia Vlad Cosma.

Insa Sebastian Ghita a disparut in luna decembrie a anului trecut, iar instanta suprema a emis un mandat de arestare preventiva in lipsa pe numele sau, in dosarul in care este judecat pentru fapte de coruptie, alaturi de fosti sefi de Parchet si Politie din Prahova.

Tot in 10 ianuarie, un alt complet de la instanta suprema a emis un mandat european de arestare pe numele lui Sebastian Ghita, omul de afaceri fiind dat si in urmarire internationala, prin Interpol.

Ministrul de Interne: Cautarea lui Sebastian Ghita nu a fost abandonata

De la disparitia sa, Romania TV, post de televiziune controlat de Sebastian Ghita, a difuzat mai multe inregistrari in care fostul deputat face acuzatii grave la adresa procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi.

ziare.com