Cum a murit Stela Popescu. Rezultatele oficiale ale necropsiei

După ce actriţa Stela Popescu a fost găsită, joi, fără suflare în casa sa, legiştii au oferit câteva detalii din rezultatele necropsiei. Deoarece nu se ştia exact cauza morţii actriţei, poliţişti au dus joi seară trupul neînsufleţit la Institutul pentru Medicină Legală. Mai mult, criminaliştii s-au întors, vineri, acasă la Stela Popescu şi fac cercetări la faţa locului, fiind ridicate probe în dosarul de moarte suspectă deschis de politişti.

“Nu a făcut infarct aşa cum s-a spus. Tocmai s-a încheiat autopsia. Suferise un AVC (accident vascular cerebral ) – cel mai probabil, în urmă cu două, trei zile când s-a spart un vas de sânge şi i-a inundat creierul, după care a intrat în comă. Era moartă de aproape 12 ore. Nu avea leziuni externe”, a declarat o sursă apropiată anchetei pentru cancan.ro.

După mai multe ipoteze privitoare la locul în care Stela Popescu a fost descoperită fără suflare, primul soţ al acesteia face lumină în ceea ce priveşte acest aspect.

“A fost gasita in living, cazuta cu fata in sus si avea o dara de sange inchegat la gura”, a declarat acesta in platou la o emisiune a Kanal D.

Potrivit unui anunţ al Teatrului de Revistă “Constantin Tănase”, trupul neînsufleţit al actriţei va fi depus pentru un ultim omagiu vineri, 24 noiembrie 2017, începând cu orele 11.00 în foyerul Sălii Savoy a Teatrului de Revistă “Constantin Tănase”.

Sâmbătă, 25 noiembrie, actriţa va fi depusă la Capela Mănăstirii Cernica, iar duminică, 26 noiembrie, la Cimitirul Cernica va avea loc înmormântarea, alături de soţul său, marele textier Mihai Puiu Maximilian.