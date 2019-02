Cum a ajuns Tudorel Toader la “sinecuri” de pe urma carora incaseaza 57.000 de lei lunar

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, incaseaza o pensie speciala similara cu cea a unui judecator de la Inalta Curte, in baza unei decizii CCR date in perioada in care acesta era judecator la CCR, relateaza Ziare.com

Discutiile despre veniturile incasate de Tudorel Toader au revenit in spatiul public in contextul in care doua organizatii sindicale din penitenciare si politie, impreuna cu pensionarii militari, au anuntat proteste, pe 7 si 8 februarie, in timpul Reuniunii Consiliului JAI de la Bucuresti. In replica, ministrul a amenintat, luni, ca o sa faca publice salariile incasate de lucratorii din penitenciare. Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor i-a luat-o insa inainte si marti dimineata au dezvaluit ca: “Tudorel Toader incaseaza lunar de la Stat cate 57.000 de lei sub forma de salarii si pensii” sau, altfel spus, ca “acesta incaseaza din diverse sinecuri peste 57.000 de lei lunar”.

Din ce se compun veniturile ministrului

Potrivit ultimei declaratii de avere, din iunie 2018, Tudorel Toader a incasat in 2017 venituri de 327.176 de lei din pensii. Aproximativ 27.000 de lei/luna. Veniturile din pensii ale ministrului sunt insa bine rotunjite de castigurile din alte activitati.

Astfel, Tudorel Toader a consemnat in declaratia de avere alte venituri, in valoare totala de circa 360.000 de lei, circa 30.000 de lei/luna.

– 120.207 lei, salariul de ministru;

– 176.936 lei, salariul de profesor la Universitatea “Al. Ioan Cuza” Iasi;

– 69.686 lei, indemnizatia de membru al Consiliului Superior al Magistraturii.

Cum a obtinut pensia de magistrat

Interesant este modul in care Tudorel Toader a reusit sa obtina o pensie de magistrat de Inalta Curte. Totul s-a facut in baza unei decizii a Curtii Constitutionale data in martie 2016.

Asta in contextul in care trei judecatori CCR aveau procese pe rolul instantelor in care se judecau cu Casele de Pensii si cereau recunoasterea vechimii de judecator CCR in calculul vechimii in magistratura.

1. Mona Pivniceru se judeca cu Casa Judeteana de Pensii Iasi la Tribunalul Iasi.

2. Daniel Morar se judeca cu Casa Judeteana de Pensii Cluj la Tribunalul Cluj.

3. Tudorel Toader se judeca cu Casa Teritoriala de Pensii Iasi si cu Casa Nationala de Pensii la Tribunalul Iasi.

