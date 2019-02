Cu cateva zile inainte de audierea de la Bruxelles, Kovesi a fost citata ca suspect pentru luare de mita

In incercarea de a o impiedica sa ajunga procuror sef european, Laura Codruta Kovesi a fost citata in calitate de suspect pentru luare de mita, marturie mincinoasa si abuz in serviciu de procurorul Adina Florea de la sectia pentru anchetarea magistratilor.

Un politist i-a adus acasa o citatie, miercuri seara, in jurul orei 20:00. Audierea va avea loc vineri, 15 februarie, cu numai cateva zile inainte de audierea pentru functia de sef al Parchetului European in Comisiile LIBE si CONT ale Parlamentului European. Si chiar in ziua in care anuntase ca are bilet de avion pentru a pleca la Bruxelles.

“La 8 seara am primit vizita unui politist care mi-a inmanat o citatie in calitate de suspect pentru vineri, pentru faptele de abuz in seviciu, luare de mita si marturie mincinoasa. Este ciudat ca astazi am depus la ICCJ o cerere de amanare a procesului in care Inspectia Judiciara contesta nesanctionarea mea de catre CSM.

Initial, am crezut ca audierea mea in Parlamentul European pentru functia de procuror european va fi in data de 18 februarie, motiv pentru care mi-am luat bilet de avion sa plec la Bruxelles vineri. Aseara am aflat ca audierea este in 26 februarie, insa pana pe 18, toti candidatii trebuie sa depuna niste documente, asa ca am mentinut biletul de avion a carui copie am depus-o la ICCJ”, a declarat pentru Ziare.com Laura Codruta Kovesi.

Continuarea pe Ziare.com