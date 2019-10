CTP: USR ar trebui să revină la sigla inițială: USB – Uniunea Salvați-l pe Barna

Liderul USR, Dan Barna, are reale probleme în a intra în turul doi al alegerilor prezidențiale. În clipa de față, prima șansă o are Viorica Dăncilă, crede Cristian Tudor Popescu. Gazetarul a sugerat, ironic, la Digi 24, ca USR să revină la denumirea inițială de USB, care acum s-ar potrivi ca prescurtare pentru „Uniunea Salvați-l pe Barna”. În ceea ce privește ancheta RISE Project, gazetarul crede că nu e vorba de furt, ci mai degrabă de o atitudine morală care lasă de dorit din partea lui Dan Barna.

De ce vrea USR anticipate

„Nu e vorba nici măcar de anticipate la USR. E vorba despre ce a spus șefu’, dl. Barna: Domnule, ăştia vor să ne dea 2-3 ministere, să ne amețească să îi validăm, când noi am putea de fapt să avem mult mai multe, poate chiar tot guvernul și să dăm premierul.

Despre asta este vorba, nici măcar despre anticipate. Discursul despre anticipate este un mijloc. Anticipatele nu sunt un scop. Scopul – așa își închipuie dl Barna și unii de prin USR-ul ăla – e că în cazul anticipatelor, vor câștiga alegerile cu 50 la sută, vor face guvernul singuri. Dăm premierul noi! Ca să vedeți cât li s-a umflat capul, în special acestui domn Barna!

Ar trebui ca USR în clipa de față să revină la sigla inițială, aia din 2016: USB. Nu pentru că ar salva mai abitir Bucureștiul decât România, ci pentru că ar fi prescurtarea corectă: USB – Uniunea Salvați-l pe Barna, căci cu asta de ocupă, în clipa de față, dl. Barna având reale probleme la intrarea în turul 2. În clipa de față, prima șansă o are Viorica Dăncilă. Barna încearcă să recupereze. Dac-o putea.

Ancheta RISE Project

Am văzut și eu chestiunea cu RISE Project, ancheta, am văzut, am citit, am văzut reacțiile din partea USR-ului.

În ce privește ancheta, sunt de spus următoarele lucruri:

Am comparat Uniunea Europeană cu o vacă cu niște ani în urmă, eram la Paris, în fața unor înalți oficiali europeni, care au căscat ochii mari și am făcut eu un expozeu acolo despre intrarea României în UE, în care metafora centrală era vaca. Nu mi-am imaginat că este chiar atât de adecvată metafora mea de atunci. Oamenii ăștia de la Bruxelles aruncă cu banii pe niște hârtii de înălțat zmeul!

Deci vin tot felul de inși care spun: facem noi un program SES-am, deschide-te! Facem noi un program Biblioteci-de-nu-știu-ce. Vă dați seama ce proiect era ăla, pentru persoane cu dizabilități și defavorizate să facă foto nunți-botezuri, printuri color și nu mai știu ce design. Deci, acele proiecte care au murit, cum spune dl. Barna, erau moarte din fașă! Erau niște prostii. Cum le-au dat banii ăștia de la UE eu nu înțeleg. Pe ce criterii le-au dat bani? Cum să reușească chestia aia cu foto nunți botezuri pentru persoane cu dizabilități?! O prostie, bineînțeles că nu puteai să faci concurență cu așa ceva, a dat faliment imediat.

Pe urmă, își pune dl. Barna sora șefă peste un atelier de croitorie pentru – iar – persoane defavorizate. E permis așa ceva? Eu știu că măcar Uniunea Europeană are reguli stricte în privința asta. La noi, amantele am văzut, sunt în schemă, dar la fonduri europene eu știu că sunt reguli clare: fără rude! Mai ales soră. Și-o pui șefă acolo, cum a pus-o dl Barna. Adică iau bani de la UE, o pun pe soră-mea și încherbăm o croitorie!

Ce sunt chestiile astea? Pentru mine, astea sunt niște găinării. Repet, nu înțeleg cum s-au putut finanța.

Eu nu-l acuz de furt pe dl. Barna. Dar știți ce mă întreb? Acolo s-au pierdut bani! Toate aceste afaceri ratate au însemnat milioane de euro, banii contribuabilului european. Eu vreau să întreb următorul lucru: câți bani a pierdut dl. Barna cu această ocazie? Sau câți bani a câștigat? Eu cred că dl. Barna nu a pierdut în aceste afaceri. A pierdut Uniunea Europeană acolo.

Barna are un predecesor când se compară cu Hagi: Văcăroiu

Apoi, reacția dlui Barna. Vine dl. Barna și ce spune? Zice: Domnule, este absurd, este ca și cum i-ați cere lui Hagi să dea pase perfecte în fiecare seară. Deci, observați mai întâi grandomania. Deci, cine? Hagi și Barna! Hagi este regele fotbalului, Barna este un Hagi al fondurilor europene.

Știți că nici măcar nu e original? Dl. Văcăroiu a mai făcut asta. În apoteoza carierei sale, s-a dovedit că era pe listele de plată, consultant, cu niște sume uriașe, ale dlui Vîntu. Era între bebelușii, cum se numeau ei, domnului Sorin Ovidiu Vîntu, actualmente în pușcărie, de unde comentează, are cugetări, maxime. Foarte interesant!

Dl. Văcăroiu ce zice? Tot așa: Păi, cum, to’ar’şu, cu Vîntu, cu 10.000 de dolari? Nu ştiu cât îi dădea. La care el spune: Păi, cât aţi vrea să primească un Hagi al finanţelor? Deci, iată, are un ilustru predecesor dl. Barna.

E, unde nu mai râdem este la gândul că acolo era vorba despre niște persoane cu dizabilități și persoane defavorizate în aceste proiecte. Aceste proiecte ratate au afectat acele persoane în primul rând. Care ar fi trebuit ajutate. Când ratezi un proiect de felul ăsta, care viza ajutorul unor amărâți, tu nu ai un moment de regret, de remușcare? Nu, tu spui: eu eram Hagi și nu pot să marchez în fiecare seară. Nu pot să fiu perfect.

Apoi, atitudinea USR față de această anchetă RISE Project: au trecut la o respingere brutală, au început să o atace pentru că acolo, în ancheta asta, e o fată de la Antena 3 și ăsta e un motiv aaaa, păi e clar, domnule, RISE Project s-a dat cu PSD!

Când RISE Project dădea cu valiza, cu Dragnea, atunci era bun! Eu v-am spus de atunci că e un fonfleu în valiza aia, ceea ce s-a și dovedit. Dar toți, USR, opoziția, au umflat valiza aia goală până au făcut-o cât un vagon de tren. Acum, nu e bun RISE Project, e cu Dăncilă! De ce? Pentru că se ia de dl. Barna!

Și care e problema? Se va cerceta, se va vedea ce este acolo, nici nu cred că este vorba de furt. Este vorba de o atitudine morală din partea dlui acesta Barna.

CTP despre negocierile pentru guvern

N-am sesizat nicio cedare. Nici măcar asta lui Ponta de acum: anticipate în mai nu e o cedare, căci cei care vor anticipatele, USR, le vor acum. De ce? Ca să aibă o carte de jucat în această campanie dl. Barna, că altceva, ce să joace, sărăcuțu’? Vine cu discursul ăsta plat al lui, cu ochii care chiar dacă sunt foarte ades larg deschişi nu exprimă altceva decât o fixitate sticloasă, mie nu-mi transmite nimic. Alegerile anticipate sunt singura lui armă anti-Iohannis, adică eu sunt mai catolic decât Papa în materie de anti-PSD decât Iohannis. (Digi 24)