CTP: “Alina Gorghiu, o persoana smulsă cu cruzime de sub casca de la coafor. Nivelul doamnei este de secretara”

Cristian Tudor Popescu a comentat in studioul Stirile ProTV rezultatul alegerilor parlamentare, intr-o discutie cu Andreea Esca.

Cristian Tudor Popescu apreciaza ca PSD a castigat cu un program echivalent cu cel cu care FSN a castigat in alegerile din 1990. El a enumerat ideile de atunci, valabile si astazi:

“1) Alungati lupii, adica Ratiu si Campneanu, strainii, cei veniti de afara.

2) Nu ne vindem tara.

3) Bani, sa dam bani la oameni.

Dupa 26 de ani, aceasta reteta are mare succes, dupa cum vedem”.

Intrebat daca Liviu Dragnea va deveni premier, CTP a declarat: “Trebuie putina analiza. Daca Dragnea vrea sa fie responsabil, din punct de vedere politic, si in interesul national, atunci ar propune pe altcineva. Daca nu va fi candidatul de premier, atunci Iohannis nu are nimic de facut. Il aproba si s-a terminat. Daca Dragnea va intra in fata, atunci Iohannis il va refuza, dupa parerea mea, pentru ca presedintele poate intra in spatiul de opozitie lasat gol de PNL”.

Daca Dragnea nu ar fi o optiune acceptata de Iohannis, CTP apreciaza ca va fi propus un premier slab, atasat de liderul PSD, “o persoana echivalentul Emil Bloc pentru Traian Basescu. Adica sa o poata controla 100%.

Publicul nu mai are incredere in PNL. Klaus Iohannis i-a eliminat pe Crin Antonescu si Ludovic Orban, care erau incomparabil mai buni decat Alina Gorghiu. Apoi, a avut grija sa o puna pe aceasta persoana smulsa cu cruzime de sub casca de la coafor. Dansa acolo se simte bine. Nivelul doamnei Gorghiu, omeneste si cinstit, este de secretara. Cam pe acolo ar putea sa dea concurs. Femeia asta s-a facut de ras intr-un hal fara hal. Partidul asta nu mai are nicio figura.”, a spus jurnalistul la Pro TV.