CSM va consulta magistratii cu privire la modificarile Codurilor Penale

CSM a anuntat joi ca lanseaza procesul de consultare a magistratilor cu privire la modificarile Codului penal, Codului de procedura penala si a celui de procedura civila, propunerile venite din sistemul judiciar urmand sa fie centralizate pentru a fi elaborat “un punct de vedere detaliat pentru fiecare proiect in parte”.

“Prin adresa nr. 4c-32/466 din 19.04.2018, Comisia speciala comuna a Camerei Deputatilor si Senatului pentru sistematizarea, unificarea si asigurarea stabilitatii legislative in domeniul justitiei a transmis Consiliului proiectele de modificare si completare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala, precum si a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, aflate in procedura parlamentara la aceasta comisie. In raport de importanta si implicatiile demersului legislativ, Consiliul a apreciat necesara consultarea, in prealabil, a tuturor magistratilor din sistemul judiciar, urmand ca aceste proiecte de acte normative sa fie transmise, in acest sens, catre instante si parchete”, transmite Consiliul Superior al Magistraturii.

Conform institutiei, observatiile si propunerile formulate de instante si parchete vor fi centralizate la nivelul Consiliului, acesta urmand sa emita ulterior un punct de vedere detaliat, pentru fiecare proiect in parte.

Comisia parlamentara speciala pentru legile justitiei a decis joi ca dezbaterile generale privind modificarea Codului penal si Codului de proceura penala sa inceapa in 2 mai.

Opozitia a acuzat ca modificarile Codurilor penale sunt “cu dedicatie” pentru Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu. Presedintele comisiei, fostul ministru al Justitiei Florin Iordache, a sustinut insa ca prin aceste modificari se vrea “normalizarea vietii in Romania”.

Proiectul de modificare a Codului Penal prevede ca emiterea, aprobarea sau adoptarea de acte normative nu constituie infractiunea de ajutor dat faptuitorului in scopul impiedicarii sau ingreunarii cercetarilor intr-o cauza penala, tragerii la raspundere penala, executarii unei pedepse sau masurii privative de libertate. Declaratiile publice facute de autoritatile publice sau functionari publici prin care, inainte de pronuntarea unei hotarari definitive de condamnare, o persoana este considerata vinovata se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani. Pentru a scapa de pedeapsa, mituitorul sau faptuitorul trebuie sa denunte fapta in cel mult 6 luni de la data savarsirii acesteia si inainte de a incepe urmarirea penala. Se abroga articolul privind neglijenta in serviciu.

Conform proiectului de modificare a Codului de Procedura Penala, in cursul urmaririi penale sau al judecatii pot fi comunicate public informatii doar daca acestea justifica un interes public, iar suspectii nu pot fi prezentati cu catuse sau alte mijloace de imobilizare de natura a induce in perceptia publica faptul ca ar fi vinovati de savarsirea unor infractiuni.

Suspectul sau inculpatul poate participa la efectuarea oricarui act de urmarire penala sau la orice audiere, la solicitarea acestuia. Audierea unei persoane nu poate dura mai mult de 6 ore din 24 de ore. Datele obtinute dintr-un sistem informatic sau dintr-un sistem de stocare a datelor informatice care nu au legatura cu infractiunea pentru care se efectueaza urmarirea penala si pentru care a fost autorizata perchezitia in acea cauza se sterg definitiv din copiile efectuate si nu pot fi folosite in alte cauze penale si pentru dovedirea altor fapte, pentru care nu exista mandat de perchezitie.

