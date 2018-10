CSM: Ordonanta Toader nu se aplica retroactiv, procurorii DNA si DIICOT raman pe functii

Prevederile ordonantei de modificare a Legilor Justitiei, promovate de Tudorel Toader, nu se aplica retroactiv, ci doar pentru viitor, a decis Sectia pentru procurori din CSM, potrivit unor surse judiciare.

CSM a luat act astazi de solicitarile DNA, DIICOT si Parchetului General privind aplcarea Ordonantei de modificare a legilor justitiei, potrivit unui comunicat al CSM.

“Sectia pentru procurori, cu unanimitate, a recomandat interpretarea dispozitiilor art.VII din Ordonanta de Urgenta nr.92/2018 in sensul aplicarii pentru viitor a conditiilor de exercitare a functiei in cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism si al Directiei Nationale Anticoruptie, precum si in cadrul celorlalte parchete”, arata sursa citata.

Sursele judiciare citate arata ca procurorii DNA care sunt numiti pe functii raman in continuare in DNA, chiar daca nu au vechimea sau gradul necesar, urmand ca prevederile OUG sa fie aplicate doar pentru viitor.

In cazul procurorilor delegati pe functii, acestia trebuie sa paraseasca Directia, daca nu indeplinesc noile conditii pentru angajarea la DNA.

Potrivit surselor citate, Sectia pentru procurori din CSM a luat act in unanimitate de solicitarile DNA, DIICOT si Parchetului General si recomanda ca prevederile sa fie in sensul aplicarii pentru viitor. “Nu pleaca niciun procuror. Nu se discuta despre aplicarea legii intr-un mod retroactiv. Vrem sa dam un mesaj de stabilitate pentru procurori”, ar fi mesajul care urmeaza sa fie transmis de CSM.

Sectia pentru procurori din CSM a luat in discutie, miercuri, solicitarile Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Directiei Nationale Anticoruptie si Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism privind interpretarea art.7 din OUG nr.92/2018.

Sectia pentru procurori din CSM trebuia sa mai discute astazi o nota a Directiei resurse umane si organizare privind situatia delegarilor din cadrul Ministerului Public.

