CSM nu il va cerceta pe procurorul general in cazul OUG 13

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a decis in sedinta de marti ca procurorul general Augustin Lazar sa nu fie cercetat pentru modul in care a comunicat dupa adoptarea de catre Guvern a Ordonantei 13, intre timp abrogata.

Asadar, CSM nu va sesiza Inspectia Judiciara in cazul lui Augustin Lazar, dupa cum ceruse un membru al Consiliului, judecatorul Simona Marcu.

“Nici eu nu stiam de cata incredere ma bucur”, a spus Augustin Lazar, la iesirea din sedinta CSM.

“S-a respins de tot, au inteles colegii nostri ca a fost o investigatie, si e in curs, generata de suspiciunea legitima ca s-au savarsit niste fapte penale si ele trebuie clarificate”, a declarat procurorul general.

Augustin Lazar nu a dorit sa spuna cum s-a votat. “Nu o sa intru in amanunte, o sa aflati dvs, cred ca au fost minime, daca au fost, ba chiar numai unul”, a spus el, intrebat de jurnalisti, referindu-se la voturile pentru investigarea sa de catre Inspectia Judiciara.

Intrebat cine este “faptuitorul” care ar fi fost favorizat, conform DNA, in cazul ordonantei 13, Augustin Lazar a raspuns ferm: “Nu o sa comentez acest dosar”.

Cat despre dosarul “Anchetarea Ordonantei 13″, acesta va merge mai departe, chiar daca se asteapta motivarea deciziei de luni a CCR, care a constatat existenta unui conflict intre autoritati ale statului, respectiv intre DNA si Guvern.

“Aceste cauze trebuiesc solutionate cu celeritate, colegii nostri (de la DNA – n.red.) au ajuns la concluzia ca faptele sunt de competenta Parchetului General, ordonanta era bine emisa si dosarul a ajuns bine la Parchetul General pentru cercetarea de catre procurorul competent.

Ancheta in acest dosar fara indoiala ca va continua, trebuie sa stabilim cum s-au desfasurat lucrurile si care sunt persoanele in concret (…) Motivarea CCR va stabili limitele de constitutionalitate in care lucreaza organul judiciar”, a mai declarat Augustin Lazar.