CSM cere Comisiei Europene lamuriri despre “lista lui Gadea”

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) va transmite o scrisoare Comisiei Europene (CE) pentru a cere “lamuriri despre sensul solicitarilor” care se regasesc in documentul care ar fi fost transmis de catre CE in octombrie 2012, prezentat de Antena3 la sfarsitul saptamanii trecute.

In respectivul document erau cerute detalii cu privire la cauze penale vizandu-i pe George Becali, Adrian Nastase, Serban Alexandru Bradisteanu, George Copos, Tudor Alexandru Chiuariu, Ion Dumitru, Decebal Traian Remes, Catalin Voicu sau Dan Voiculescu. Despre acest lucru, Comisia Europeana a transmis ca facea partea din “schimbul normal de mesaje tehnice in cadrul MCV, cu referire la criteriul 3 care vorbeste despre ‘consolidarea progresului, continuarea investigatiilor profesioniste, non-partizane in cazul acuzatiilor de coruptie la nivel inalt’”.

Pentru a lamuri situatia, acum CSM a decis sa ceara oficial explicatii.

“Sectia pentru judecatori din cadrul Consiliului, convinsa fiind de rolul Comisiei Europene in evaluarea progreselor Romaniei in domeniul justitiei, tinand cont de ampla dezbatere determinata de aparitia in spatiul public a documentului datat 10 octombrie 2012, trimis Ministerului Justitiei de catre Comisie, a apreciat ca utila transmiterea unei scrisori acestui organism european, in vederea lamuririi exacte a sensului solicitarilor cuprinse in paragrafele 18 si 20, aceste informatii fiind menite sa inlature orice speculatii in aceasta privinta”, a anuntat Consiliul Superior al Magistraturii, in urma sedintei de marti a Sectiei pentru judecatori.

De asemenea, CSM a decis transmiterea unei solicitari Ministerului Justitiei, in vederea comunicarii oricaror clarificari in legatura cu documentul CE, inclusiv cu privire la instantele angrenate in procedurile de evaluare in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare.

In urma cu o saptamana, premierul Viorica Dancila i-a adresat o scrisoare presedintelui Comisiei Europene Jean Claude Juncker, cerandu-i clarificari cu privire la documentul aparut in presa si atribuit Comisiei Europene, prin care erau solicitate detalii cu privire la cauze penale vizandu-i pe George Becali, Adrian Nastase, Serban Alexandru Bradisteanu, George Copos, Tudor Alexandru Chiuariu, Ion Dumitru, Decebal Traian Remes, Catalin Voicu, Dan Voiculescu.

Ea ii adreseaza presedintelui CE “rugamintea de a clarifica aspectele de fapt si de drept cu privire la documentul in cauza”.

“Este esential pentru colaborarea noastra institutionala si pentru consolidarea functionarii justitiei in Romania sa lamurim daca documentul atribuit Comisiei Europene este unul autentic, asumat institutional, si daca este singurul document de acest fel, de natura sa aduca ingerinte in functionarea justitiei si separatia puterilor in stat”, argumenteaza premierul.

Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, la Bruxelles, ca a discutat acest subiect cu presedintele Comisiei Europene (CE), Jean Claude Juncker si ca i-a spus inaltului oficial european ca este o preocupare legitima din partea opiniei publice si opiniei politice din Romania si l-a rugat ca la nivelul CE sa trateze chestiunea exhaustiv si sa vina cu niste raspunsuri pertinente.

ziare.com