CSM a amanat numirea unui nou sef, dupa ce votul a esuat de doua ori

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) s-a intrunit marti pentru a alege conducerea institutiei pentru anul 2020, insa nu s-a reusit ajungerea la un consens, asa ca sedinta a fost amanata pentru saptamana viitoare.

Favorita la sefia CSM este judecatoarea Nicoleta Tint, insa votul a esuat de doua ori in cazul ei. Pe de alta parte, Tatiana Toader a obtinut functia de vicepresedinte al Consiliului.

Astfel, alegerea noii conduceri a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a fost amanata pentru saptamana viitoare.

In 2019, institutia a fost condusa de Lia Savonea, care a luat mai multe decizii discutabile care i-au atras critici dure din partea asociatiilor de magistrati.

Sedinta a fost deschisa si prezidata in prima parte de presedintele Klaus Iohannis, care a sustinut un scurt discurs in care a criticat activitatea Consiliului in ultimul an, aratand ca tensiunile ce s-au creat sub conducerea Liei Savonea au ridicat ingrijorare pentru ca au indepartat CSM de rolul sau fundamental, acela de garant al independentei justitiei.

Iohannis a cerut implicarea activa a CSM pentru a fi reparate toate modificarile ce au rezultat din asaltul la care justitia a fost supusa in ultima vreme, aratand ca esentiala este implementarea opiniilor si recomandarilor Comisiei de la Venetia, MCV si GRECO.

Lui i-a raspuns judecatorul CSM Gabriela Baltag, apropiata a Liei Savonea si des invitata la Antena3, care a insinuat ca seful statului s-ar fi implicat in justitie si i-a cerut sa vorbeasca despre protocoale si “interventiile oculte” ale serviciilor secrete. Iohannis i-a replicat ca era despre care vorbeste ea s-a incheiat si ca va veghea sa nu se mai intre cu “bocancii in justitie”.

ziare.com